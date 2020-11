Momenti davvero tesi nella casa del ‘Grande Fratello Vip’. Durante la mattinata c’è stata una discussione tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck e la contessa ha iniziato ad innervosirsi tantissimo quando le sono state poste delle domande sui capelli. Ha reagito davvero malamente ed ha invitato la conduttrice televisiva a pensare alle cose sue e a non impicciarsi negli affari personali degli altri. Questo atteggiamento ha scosso la Orlando, la quale ha anche pianto.

Ci è rimasta davvero molto male, perché non si sarebbe mai aspettata una reazione simile da parte di Patrizia. Maria Teresa Ruta si è dunque avvicinata a lei e l'ha rincuorata, svelando anche un particolare che rischia di causare una vera e propria bufera. La Ruta ha infatti compreso i motivi di così tanto nervosismo da parte della contessa ed ha spiegato tutto nei dettagli anche a Stefania. Pare infatti che la De Blanck non sia molto incline a fare una cosa in particolare. Ecco cosa è successo.















La mamma dell'eliminata Guenda Goria ha dunque rivelato: "Tu hai detto una cosa ad alta voce? Allora ti dico che non vuole che si sappia che si lava poco. Hai capito? Che si lava poco i capelli". Chissà come la prenderà la De Blanck. Nonostante questa spiegazione, la Orlando non è riuscita a capacitarsi di ciò che è accaduto: "Ho capito, ma non ho detto nulla. Non risulta una cosa strana da casa. Non è la prima volta che capita. Anche l'altra volta mi ha sbattuto la porta in faccia". E non è comunque finita qui la vicenda.















La Ruta ha concluso, dicendole di stare tranquilla: "Ma lei è fatta così, non te la devi prendere". Ripensando probabilmente alle sue affermazioni, Stefania Orlando ha deciso di fare un passo nei confronti di Patrizia e si è scusata: "Ti chiedo ufficialmente scusa, così non si fa, ho sbagliato i modi. Tu sei più grande e devo portare rispetto". La contessa De Blanck non ha portato alcun rancore ed ha immediatamente accettato questo dietrofront: "Non devi fare così, accetto le scuse".









Nelle scorse ore, la stanza blu è diventata teatro di confidenze molto intime tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Confidenze particolari e intime tra le due conduttrici Ruta e Orlando. Intente a chiacchierare del più e del meno, si è toccato l’argomento della depilazione intima. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno inziato a disquisire su come preferiscono depilare le parti intime.

