Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia della morte dell’attore, star di una delle soap che da anni appassiona il pubblico. Se ne è andato all’improvviso lo scorso 2 novembre, all’età di 67 anni l’attore Dietrich Adam, noto per il ruolo di Friedrich Stahl in Tempesta d’Amore.

Sturm der Liebe è il titolo originale della soap opera tedesca da noi nota come “Tempesta d’amore” che è stata trasmessa per la prima volta il 26 settembre 2005 in Germania, sull’emittente nazionale Das Erste. In Italia ha fatto il suo esordio il 5 giugno 2006 su Canale 5 e dal 2 luglio 2007 è passata a Rete4. Finora sono oltre 3mila le puntate andate in onda in Italia. (Continua dopo la foto)















Il personaggio di Dietrich Adam, Friedrich Stahl, è apparso a partire dalla 13esima stagione, dalla puntata 1784 fino alla puntata 2751 di Tempesta d’amore e anche in un cameo nella puntata 2765. Proprio come Adam, che da noi è doppiato dall’attore Oliviero Corbetta, anche il suo personaggio è deceduto. Ma l’attore è stato anche il volto di altri telefilm tedeschi arrivati in Italia. (Continua dopo la foto)















Tra i suoi lavori ricordiamo telefilm come “Il commissario Zorn”, “Finalmente arriva Kalle”, “Il commissario Schumann”, “Il medico di campagna”, “Il nostro amico Charly” ed è stato anche per 9 anni nel cast del poliziesco “Squadra Speciale Cobra 11”. La famiglia ha confermato che Dietrich Adam è morto lunedì scorso all’età di 67 anni a Berlino. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dietrich Adam® (@dietrich_adam_official) in data: 3 Nov 2020 alle ore 8:38 PST



L’annuncio della scomparsa di Adam è stato dato alle agenzie di stampa tedesche dal fratello e poi rilanciato anche attraverso i profili ufficiali dell’attore anche se la causa della morte non è ancora stata resa nota. Il post è stato subito inondato da cuori e commenti da parte dei fan, increduli e addolorati. Appresa la triste e inaspettata notizia, molti colleghi, anche di Tempesta D’Amore, hanno voluto ricordarlo con affetto in rete.

Carlo Conti positivo al coronavirus, l’aggiornamento arriva dal suo staff: “Ecco come sta davvero”

fbq('track', 'Gossip');