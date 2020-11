Una settimana fa esatta l’annuncio a mezzo social di essere risultato positivo al coronavirus. Poi, ieri, un post sempre su Instagram che ha allarmato tutti. Carlo Conti, inizialmente asintomatico come spiegava nel primo post, ha iniziato ad avere sintomi. “Pure troppi”, ha scritto il presentatore toscano nell’aggiornamento delle sue condizioni di salute.

Ovvero sotto alla foto di un bigliettino con sopra scritto 'ti amiamo babbo', inviatogli dal figlio Matteo, 6 anni, e da sua moglie Francesca Vaccaro, sposata nel 2012. "Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente", la didascalia completa del post che ha fatto pensate a un netto peggioramento delle sue condizioni di salute.















La notizia ha fatto presto il giro di tutti i siti di informazione. Ma come sta davvero Carlo Conti, che al momento si trova in isolamento nella sua casa di Firenze, la stessa da dove ha condotto la puntata di Tale e Quale Show di venerdì scorso? A fare chiarezza sullo stato di salute del conduttore 59enne e anche a tranquillizzare il suo pubblico ora ci ha pensato il suo ufficio stampa.















Carlo Conti ha febbre, dolori e tosse ma non c'è alcun grave peggioramento. "Quindi – precisa una nota stampa – nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo". Una settimana fa, come detto, era asintomatico. Lo aveva ribadito anche in diretta tv, mentre l'amico Giorgio Panariello guidava la puntata dallo studio.











“Sto bene, il virus mi ha colpito ma sono asintomatico, però bisogna stare attenti – aveva detto Conti venerdì sera, in collegamento con Tale e Quale Show da casa – Non voglio fare il supereroe da una parte voglio dare la speranza ma anche un segnale ai tanti asintomatici che, inconsapevoli di trasmettere il virus, vanno in giro”.

