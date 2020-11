Stop a Oggi è un altro giorno. Mercoledì 4 novembre 2020 il programma pomeridiano condotto da Serena Bortone su Rai1 non andrà in onda. La trasmissione, fa sapere TvBlog, sarebbe stata sospeso dopo che alcuni giorni una persona tra il pubblico in studio è risultata positiva al coronavirus.

Per ragioni di privacy, ovviamente, il nome del soggetto in questione non è stato reso noto e sempre secondo quanto rivela il sito, l’intera produzione del programma, inclusa la padrona di casa Serena Bortone sarebbe in quarantena per evitare che possano esplodere altri contagi. La conduttrice e l’intera squadra di Oggi è un Altro Giorno sarebbero in attesa degli esiti dei tamponi già fatti. Dunque per capire quando il programma riprenderà la messa in onda occorrerà aspettare le prossime ore e gli esiti dei test. (Continua dopo la foto)















Al momento, tuttavia, da viale Mazzini nessuna comunicazione ufficiale, ma sembra ormai uno scenario probabile che l’intero staff dovrà attendere le prossime ore e i risultati dei tamponi. Oggi pomeriggio, dunque, non vedremo Serena Bortone in studio a partire dalle ore 14. Al suo posto, scrive sempre TvBlog, sarà trasmessa la replica della puntata speciale di Techetecheté interamente dedicata a Gigi Proietti, scomparso pochi giorni fa. (Continua dopo la foto)















A seguire, dalle ore 15 di mercoledì, verrà lasciato spazio allo speciale Tg1 dedicato allo spoglio delle elezioni americane condotto da Francesco Giorgino. Poi il palinsesto tornerà alla normalità, con Il Paradiso delle signore e successivamente La Vita in diretta. Tornando a Oggi e un altro giorno, appena un mese fa il programma era già stato colpito dal covid. (Continua dopo la foto)











L’inviato Valerio Scarponi aveva comunicato su Instagram di essere risultato positivo al tampone in una serie di Stories dove rivelava di avere febbre alta e una forte tosse pur rassicurando tutti spiegando di sentirsi “tutto sommato bene”: “Sono sereno fino a un certo punto. Mi aspettano quattordici giorni di quarantena, vediamo quello che succederà. Nonostante io abbia utilizzato sempre dispositivi di protezione, gel, distanze e quant’altro, alla fine se ti deve toccare ti tocca. Speriamo bene”.

“Entrerà al GF Vip!”. Sonia Bruganelli, notizia bomba sul reality di Signorini. Lei e Paolo Bonolis hanno detto sì

fbq('track', 'Gossip');