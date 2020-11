“Io là sotto me la faccio così!”. GF Vip, rivelazioni intimissime di Maria Teresa e Stefania

Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando regine della casa del Grande Fratello Vip. Le due concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini fanno da settimane coppia fissa con l’influencer milanese Tommaso Zorzi e il loro gruppo è amatissimo dal pubblico da casa e dagli utenti del web, che non perdono occasione per commentare i loro siparietti.

Nelle scorse ore, la stanza blu è diventata teatro di confidenze molto intime tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. Confidenze particolari e intime tra le due conduttrici. Intente a chiacchierare del più e del meno, si è toccato l’argomento della depilazione intima. (Continua a leggere dopo la foto)















E qui le due si sono scatenate. Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando hanno inziato a disquisire su come preferiscono depilare le parti intime e in pochissimo tempo il video è diventato virale trascinando una marea di commenti della rete. “Io faccio il triangolino. Volevo farmela colorata. Roberto la vuole pelosa, non mi sono mai depilata in vita mia, è proprio un bosco”, ha raccontato Maria Teresa Ruta. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche Stefania Orlando ha svela un retroscena sulla depilazione intime. “Io una volta la tingevo bionda, – ha spiegato la conduttrice romana – ma tanti anni fa, come i capelli, che li avevo biondo platino”. Alla conversazione ha partecipato anche Tommaso Zorzi, che ha chiesto informazioni sulla decolorazione.

“Una volta una infiammazione pazzesca… per la tinta, le decolorazioni”, ha raccontato Stefania Orlando tra le risate degli altri due concorrenti. Maria Teresa Ruta ha poi tenuto a precisare di non averla mai depilata: “Posso fare le treccioline!”, ha detto scatenato l’ironia di Tommaso Zorzi. (Continua a leggere dopo la foto)









– Maria Teresa Ruta: “posso fare delle treccioline.”

– Tommaso: “ma quindi non è una moquette è proprio un bel boscone.”

– MTR: “sì”

– Stefania: “delle querce”

– TZ: “secolari, chiedi il rasoio a Zelletta.”#GFVIP pic.twitter.com/wfJGVDXgM1 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 3, 2020

“Ma quindi non è una moquette è proprio un bel boscone.” “Delle querce”, ha ribattuto la Orlando. “Secolari, chiedi il rasoio a Zelletta”, ha concluso tra le risate l’influencer milanese. Il video è diventato virale scatenando gli utenti del web: “Qualsiasi argomento esca dalla loro bocca è divertentissimo. Proviamo a immaginare lo stesso detto dalla Greg o da altri”.

