Matrimonio a prima vista, è caos durante la ‘reunion’. La coppia più amata trema: cosa è successo

Il reality più romantico che ci sia si chiama Matrimonio a prima vista, e lo conosciamo tutti. Questo è periodo di scelte e i concorrenti lo sanno bene, poiché siamo vicini al termine del programma, con l’avvicinamento sempre più incombente del grande giorno della scelta. Le tre giovani e fortunate coppie si incontreranno. Già disponibili le anticipazioni della settima puntata del 10 novembre 2020, un telefono senza fili che fa sorgere dubbi sulla coppia formata da Giorgia e Luca.

Il loro feeling è nettamente migliorato, anche se si sospetta potrebbe esserci una battuta d’arresto quando saranno messi nella posizione di incontrare gli altri. A quanto pare Giorgia sarà lì lì per fare una scenata di gelosia a Luca, assolutamente estraneo ad ogni cosa e spaesato per la modalità. La giovane coppia sta affrontando il matrimonio per cercare di costruire un rapporto davvero duraturo. (Continua dopo le foto)





























La coppia ha traslocato al momento in una graziosa casa provvisoria, dimora che hanno arredato con oggetti scelti insieme. Una volta messi comodi, la stessa Giorgia ha messo in guardia Luca con la discussione sui figli. Per il ragazzo è un argomento molto delicato visto che ha perso i genitori e così ha mostrato le foto di padre e madre. Il loro rapporto sempre più duraturo, ma cosa succederà nell’ultima puntata? (Continua dopo le foto)









Gli altri protagonisti saranno Gianluca e Sitara, che saranno protagonisti di un nuovo scontro. Uscirà fuori ogni aspetto che non sopportano a vicenda. Infine, Andrea e Nicole faranno pace con la ragazza che svelerà di aver bisogno di un semplice sorriso. Lo stesso ragazzo volerà a Milano per provare a ricominciare insieme. Appuntamento da non perdere con la nuova puntata. Ma la verità, alla sesta puntata di Matrimonio a prima vista, è super chiara: solo Giorgia e Luca, cui sulle prime non si sarebbe data una lira, possono rappresentare (per ora) un esperimento vincente.

Melania Trump al voto Usa: no mascherina ma outfit a tanti zeri. Cosa indossava e quanto costa tutto