“Abbiamo avuto…”. Guenda Goria e Massimiliano Morra, l’ex vippona parla e lancia una vera cannonata

Guenda Goria è l’ultima concorrente ad aver lasciato la Casa del Grande Fratello Vip e, ora che è fuori, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, svelando anche cosa è successo davvero con Massimiliano Morra, con il quale era nata una bella sintonia, fino alla nomination.

Nella puntata in onda lunedì la figlia di Amedeo Goria e la conduttrice Maria Teresa Ruta ha confermato la fine della relazione con Telemaco Dell'Aquila. "Non stiamo più insieme…C'è stato un momento in cui avevo bisogno del suo supporto…Avrei voluto un gesto, ma non è arrivato", aveva spiegato in diretta Guenda.















"Bisogna esserci per l'altra persona… Il fatto che lui non ci sia stato mi ha fatto disamorare". La figlia di Maria Teresa Ruta si aspettava almeno un gesto mentre era dentro la Casa e non è arrivato. Un aereo magari no, ma dal cielo non è sceso "neanche un coriandolo" da parte di Telemaco e quindi per lei è tutto finito.















In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi la 32enne ha parlato anche di Massimiliano Morra. Durante la permamenza nella casa i due hanno instaurato un legame molto intimo ma chi si aspettava una storia tra i due è rimasto con un pugno di mosche. Il motivo è semplice e Guenda lo ha raccontato proprio dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.









“Massimiliano? Abbiamo avuto feeling. – ha raccontato Guenda Goria – Ma non sarebbe nata nessuna storia, almeno non credo. Io avevo nel cuore Telemaco, questa è la verità. Credo che se Massimiliano avesse seguito il suo istinto, dico: sì. Tra noi c’era una forte attrazione, innegabile. C’era qualcosa tra noi. Ma per la situazione complessa, io poi l’ho stoppato e lui si è vendicato in modo banale nominandomi. Gran stratega dalle gambe corte”.

