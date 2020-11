Dal suo ingresso nella casa è stato uno dei protagonisti indiscussi. Prima la febbre, poi il battibecco con la contessa De Blanck, quindi lo sfogo in diretta con Alfonso Signorini con il conduttore che non gliele ha mandate a dire. Tra i più seri candidati alla vittoria del reality, Tomasso Zorzi è però uno dei protagonisti che in puntata interviene meno.

A questo proposito i suoi fan hanno chiesto ad Alfonso Signorini perché durante le dirette in onda lunedì o venerdì dia poco spazio al concorrente in favore di storie trite e ritrite come l’amicizia ‘speciale’ tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli o, come è avvenuto in passato, le vicende personali tra Adua Del Vesco e l’ex (finto) ex fidanzato Massimiliano Morra. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante la diretta di “Casa Chi”, Alfonso Signorini ha risposto ai fan di Tommaso Zorzi rivelato che ci sarà modo di parlare dell’influencer milanese. “Prima di tutto voglio dire che io personalmente l’ho voluto a tutti i costi in questo GF, perché già lo seguivo. Ero certo che averlo avrebbe fatto la differenza. Lui avrà i suoi momenti, ce li avrà e io ve lo garantisco”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Certamente lui ha una personalità così poliedrica che si può costruire lo Zorzi time in molte maniere. Ci può essere lo Zorzi opinionista, quello sferzante, quello show man, o quello che balla e canta. Può fare mille cose – ha spiegato il conduttore del Grande Fratello Vip – e le fa. Anche ieri sera l’ho tirato in ballo in più occasioni ed ha avuto un ruolo fondamentale. Poi ricordatevi che tutto dipende da ciò che accade all’interno della casa”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Ad esempio tutto l’affare di Oppini e Dayane ha coinvolto anche Tommaso, ma ieri no, perché era più una cosa di loro due. – ha continuato Alfonso Signorini – Come ad esempio anche quando ho parlato della madre di Stefania, anche quel momento non poteva toccare pure Zorzi. Ricordatevi però che non ho ancora affrontato la storia di Tommaso, ma lo farò, non ho ancora esplorato la sua vita, ma ci sarà modo. Quindi tranquilli che arriverà anche il suo turno, questo è sicuro”.

