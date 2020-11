“Non ti invito più!”. A Barbara D’Urso gela il sangue in diretta, la frase dell’ospite la fa saltare dalla sedia

Nei giorni scorsi le frasi infelici pronunciate dal figlio di Alba Parietti prima su Dayane Mello e poi su Flavia Vento hanno scatenato la polemica. Parlando della modella brasiliana Francesco ha detto: “A Verona la violentano”. Accortosi subito dello scivolone ha provato a correggersi, aggiungendo: “Ma nel senso buono, perché la disturbano”.

Poi un altro scivolone su Flavia Vento: “Una donna così rischi di ammazzarla di botte… Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani”, ha confessato a Tommaso Zorzi. Le battute sessiste ovviamente sono state oggetto di discussione durante la puntata andata in onda lunedì 2 novembre. Alfonso Signorini ha mostrato a Oppini e agli altri ‘vipponi’ i momenti in cui sono state pronunciate, offrendogli la possibilità di scusarsi. (Continua a leggere dopo la foto)















“Le tue affermazioni – ha detto in diretta Alfonso Signorini – ci hanno lasciati allibiti. Come ti viene in mente di dire certe cavolate?”. “Lette così fanno schifo anche a me – ha detto Francesco Oppini – era un modo ironico, ma me ne scuso”. “Avremmo potuto squalificarti, Francesco – ha detto Alfonso Signorini – Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare, quindi, che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”. (Continua a leggere dopo la foto)















A Pomeriggio 5 il padre di Francesco, l’attore Franco Oppini, ha parlato del figlio bacchettandolo pubblicamente per le frasi pronunciate. “Tu Barbara sai quanto io e Alba abbiamo cercato di dargli un’educazione di un certo tipo, con dei valori importanti e sicuramente questo è un errore e uno sbaglio enorme. Hanno deciso di non espellerlo, ma comunque non ci sono scusanti. Forse avranno tenuto conto del comportamento precedente”, ha detto Oppini senior. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attore ha poi detto che appena sarà possibile parlerà da uomo a uomo a suo figlio: “Quando Francesco uscirà vorrò parlargli da uomo a uomo”. Applausi per l’attore, che però si spengono subito quando pronuncia una frase che fa innervosire Barbara D’Urso. “Non c’è una coppia normale, donne che si baciano tra donne…”, ha detto l’attore parlando di Adua del Vesco e Dayane Mello. Barbara D’Urso lo interrompe, prende le distanze e in studio cala il gelo totale: “Oppini hai detto che due donne che si baciano non sono normali? Non ti invito più oppure ti metto un bavaglio”.

“Questo…”. Putiferio al baby shower, l’annuncio del futuro papà è choc e scoppia la rissa