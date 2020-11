Nella puntata del 2 novembre del ‘GF Vip’ Guenda Goria ha fatto una confessione clamorosa in studio, riguardante Telemaco Dell’Aquila: “Non stiamo più insieme…C’è stato un momento in cui avevo bisogno del suo supporto…Avrei voluto un gesto, ma non è arrivato”. E poi ha aggiunto: “Bisogna esserci per l’altra persona… Il fatto che lui non ci sia stato mi ha fatto disamorare”. La figlia di Maria Teresa Ruta, che è ancora in gioco, si aspettava almeno un gesto mentre era dentro la Casa e non è arrivato.

Durante l’appuntamento del lunedì con il reality show condotto da Alfonso Signorini, si è anche litigata con Elisabetta Gregoraci. E alcune ore fa ha deciso di sfogarsi apertamente e pubblicamente, attraverso alcune storie Instagram pubblicate sul suo profilo. Nelle sue parole c’è tanta rabbia per ciò che è accaduto, visto che sta subendo attacchi e situazioni poco piacevoli anche adesso che non è più una concorrente. Vediamo che tipo di affermazioni ha fatto la giovane sul social. (Continua dopo la foto)















Guenda ha iniziato così il suo intervento su Instagram: “Ne ho subite di tutti i colori dentro e fuori la Casa. Vi assicuro che fa montare un po’ di rabbia. Scusatemi se sarò forte in questo periodo”. Poi ha voluto fare un passo indietro e precisare alcune sue dichiarazioni contro l’ex moglie dell’imprenditore Flavio Briatore. Le sue intenzioni non erano quelle di insultare o attaccare duramente la showgirl e conduttrice televisiva, ma non è stata dunque compresa del tutto in puntata. (Continua dopo la foto)















La Goria ha aggiunto su Instagram: “Io non volevo offendere nessuno. Volevo dire che la ricerca della perfezione fa perdere l’umanità. Bisogna avere il coraggio di aprire il nostro cuore”. Non le è piaciuto per nulla l’atteggiamento degli altri inquilini: “Troppa attenzione alla propria immagine. E questa cosa non mi è arrivata al cuore”. C’è già chi ipotizza che venerdì 6 novembre ci sarà un nuovo confronto, non sappiamo se scontro, tra Guenda ed Elisabetta Gregoraci. (Continua dopo la foto)









La Gregoraci si è infuriata dunque durante la trasmissione, dicendole: “Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Hai tanto criticato Matilde e lei ha fatto tre volte peggio. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo ha fatto”.

“Al posto tuo mi vergognerei”. Colpo durissimo per Antonella Elia: viene fuori un video. Con tanto di commento