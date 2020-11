A La Vita in Diretta si sta parlando del difficile momento dell’Italia, della pandemia, dei provvedimenti restrittivi e delle manifestazioni con disordini. Ad un certo punto, però, il giornalista Roberto Poletti non ce la fa più e scoppia. “Non sempre la colpa è degli italiani: che poi ci siano quei deficienti che vediamo, che rompono auto e altro, è un altro discorso. Appartengono ad un’altra categoria, ma non sono gli italiani”.

Insomma, basta prendersela con gli italiani, che sarebbero indisciplinati e incapaci di rispettare regole o norme anche quando si tratta di salute. Poletti non ci sta al racconto univoco sul comportamento irresponsabile degli italiani, non ci sta di fronte a quelli che sembrano luoghi comuni. Non si può fare, insomma, di tutta l’erba un fascio. Non si può sempre indicare il popolo bue come responsabile di tutti i problemi. A volte il popolo è semplicemente costretto a subire scelte che vengono dall’alto. (Continua a leggere dopo la foto)















Se si va a cercare le responsabilità dell’aggravarsi della situazione e dell’aumento dei contagi bisogna fare attenzione secondo Poletti. Le responsabilità vanno suddivise equamente tra chi governa e chi subisce le regole. Poletti ritiene infatti che la popolazione ha quasi sempre rispettato alla lettera le misure di sicurezza. Così, proprio mentre Alberto Matano stava parlando, Poletti lo ha interrotto: “Scusa Alberto, dobbiamo smetterla di dire che gli italiani si sono comportati male”. (Continua a leggere dopo la foto)















E dire che qualche settimana fa lo stesso Poletti se l’era presa con un ragazzo al quale la giornalista Antonella Delprino, collegata da Napoli, aveva dato la parola. Il ragazzo era senza mascherina, ma in realtà se l’era tolta perché stava bevendo un drink. Interrogato dalla Delprino che gli ha chiesto dove sarebbe andato venerdì sera, in relazione al coprifuoco voluto da De Luca, il ragazzo ha risposto che molti indossano la mascherina in modo sbagliato. “La portano sulla bocca ma non sul naso, quindi è come non averla”. A quel punto è intervenuto Poletti. (Continua a leggere dopo la foto)









“Fino ad un minuto fa non la indossavi neanche tu! Fa la predica, ma non aveva la mascherina fino a poco fa” ha esclamato Roberto Poletti. Il conduttore Alberto Matano non ha potuto far altro che sorridere. Chiaramente era un altro contesto, ma nell’ultima puntata de La Vita in Diretta, Poletti ha invece difeso gli italiani, costretti a rispettare, spesso con diligenza, misure restrittive molto pesanti. Nonostante gli sforzi fatti, però, i contagi sono aumentati e a questo punto si attendono norme nuove e ancora più stringenti.

