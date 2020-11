Non è stato facile per Barbara D’Urso condurre la trasmissione del 3 novembre di ‘Pomeriggio 5’. Già in passato c’era stato un problema durante il suo ingresso in studio, ma stavolta ha dovuto fare i conti con un disservizio ancora più serio. Uno dei temi principali toccati è stato inevitabilmente il coronavirus e Carmelita era intenta a discuterne con una signora, la quale ha perso la mamma a causa della malattia. Ma la conversazione con la donna è stata più che difficoltosa.

Si sono verificate problematiche in regia, che sono giunte in maniera inaspettata. Tanta è stata la preoccupazione della conduttrice Mediaset, che ha temuto non potesse andare avanti con la puntata. Una situazione tanto spiacevole quanto inattesa, che l’ha costretta a stravolgere la sua scaletta dando spazio prima all’appuntamento con il ‘GF Vip’. Andiamo a vedere più nel dettaglio cos’è successo e quali sono stati i motivi dei problemi che hanno quasi messo a repentaglio la prosecuzione del programma. (Continua dopo la foto)















Barbarella non ha avuto la possibilità di poter interagire con l’ospite: “C’è qui in studio un grandissimo problema di diretta. Purtroppo devo salutarti perché a volte ti sentivo e a volte no. Adesso devo staccare. Purtroppo non posso interagire con te”. Successivamente si è rivolta verso le telecamere ed ha chiesto scusa ai telespettatori. A saltare del tutto è stato il bancone regia. Non a caso subito dopo la D’Urso ha ribadito di avere questo problema ed ha lanciato lo spot pubblicitario. (Continua dopo la foto)















Queste le sue parole: “Adesso mando la pubblicità, nella speranza si possa continuare a fare la diretta. Grazie”. Al termine della pubblicità ha dunque anticipato i tempi e fatto entrare gli ospiti che si soffermano sul reality show di Alfonso Signorini: “Come si è capito è saltato il bancone regia e quindi non possiamo fare i collegamenti. Adesso parliamo del GF Vip”. Fortunatamente ‘Pomeriggio 5’ non si è stoppato del tutto, ma ha semplicemente variato il copione. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso ha rimproverato Eleonora Giorgi per una risata durante le clip su Francesco Oppini, reo di aver proferito frasi spiacevoli al ‘GF Vip’ sulle donne: “Credo che Eleonora non abbia capito la gravità di quella frase perché vedo che rideva, forse non l’ha capito”. Il suo tono è stato deciso e a quel punto la Giorgi è stata costretta a chiedere scusa pubblicamente.

