“Mai vista una cosa del genere”. E infatti a UeD non era mai successo. Tutti pazzi per il gesto di Maria De Filippi

Da quando Uomini e Donne è tornato in televisione sono stati tanti i colpi di scena. A partire dalla nuova ‘edizione coronavirus’ che grazie al mix dei troni Classico e Over ha conquistato il pubblico e fatto decollare gli ascolti. Da anni, ormai, la versione che vede protagonisti cavalieri e dame riscuote un grandissimo successo, ma oggi la puntata è stata incentrata sul trono della giovane Sophia Codegoni.

Un trono che fa discutere, quello della giovane milanese che continua a far parlare di sé anche fuori dal dating show di Maria De Filippi. La giovane e avvenente tronista è uscita in esterna con Alberto, Mattia e Nino le cui critiche avevano provocato la sua reazione in lacrime.















Nell’esterna Nino e Sophia si sono baciati, ma durante il confronto tra i due la tronista ha confessato di non aver baciato il corteggiatore per un vero e proprio piacere e che in quel momento avrebbe baciato chiunque. Nonostante le parole di Sophia i tre corteggiatori decidono di restare in studio scatenando la reazione di Gianni Sperti e Maria De Filippi.

E qui arriva il colpo di scena che ha lasciato interdetto il pubblico. A fine puntata la parte della conversazione tra il corteggiatore e la tronista è stata "velocizzata". Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne hanno ritenuto evidentemente che la conversazione potesse essere "accorciata" per non annoiare il pubblico a casa.















Non solo, mentre Nino continua a parlare il programma decide anche di 'prenderlo in giro' con un fast forward molto e freccette verso destra, simbolo del tasto sul telecomando per mandare aventi. Ovviamente la scena non è passata inosservata agli appassionati del trash e di Uomini e Donne. La pagina Instagram Trash Italiano ha infatti riproposto la scena scrivendo: "MARIA CHE VELOCIZZA LE SCENE DI #UOMINIEDONNE PERCHÉ NON LI SOPPORTA PIÙ NEANCHE LEI".









“Solo io pensavo di aver toccato qualcosa sul telecomando?”, “Ma lo stavo guardando e me so mezza impanicata pensando che me se stava a rompe il televisore”, “Mai visto una cosa del genere”, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post della pagina Instagram.

