Volano parole grosse al Grande Fratello Vip. Stavolta le protagoniste sono Antonella Elia e Matilde Brandi che forse hanno superato il limite tanto da richiedere l’intervento di Alfonso Signorini. La prima a partire lancia in resta è stata l’opinionista che ha definito Matilde “iena” e “ipocrita”. Tutto per il comportamento tenuto dalla Brandi nel salotto di Barbara D’Urso, dove ha stretto la mano alla signora Anna, ex dell’attuale compagno di Maria Teresa Ruta.

Interrogata sulla vicenda Matilde Brandi ha spiegato di non voler fare polemica. A questo punto sia Pupo che Antonella Elia hanno sottolineato il comportamento contraddittorio della Brandi: "Questa è ipocrisia!" ha tuonato l'opinionista. Da lì si è scatenato il putiferio con accuse reciproche tra le due. Fino a quando Matilde non ha postato un lunghissimo post sul proprio profilo Instagram con un video che mostra l'aggressività di Antonella Elia in più di un'occasione, dall'Isola dei Famosi al GF Vip.















Nel post Matilde tira fuori le "prove" dell'aggressività e delle bugie di Antonella Elia e commenta: "Devo dire che mi hai davvero stancata! Ma cosa vuoi da me??? Mi hai definita una iena, nonché una donna aggressiva; questo video dimostra che forse ad esserlo sei proprio tu! Successivamente mi hai dato della falsa; fa sorridere, considerando che tu stasera in studio hai negato di aver messo le mani addosso a @valeriamarini e qui c'è un video che testimonia il contrario".















D'altra parte l'attacco di Antonella Elia era stato altrettanto forte: "Sei un'ipocrita, ribadisco". Lo scontro è salito di tensione tanto da richiedere l'intervento di Signorini. Ancora una volta, però, Elia ha voluto attaccare Matilde Brandi: "Dietro lanci il sasso e poi nascondi le manine". Detto che in questo caos Maria Teresa Ruta ha dichiarato di sentirsi molto legata al figlio del suo attuale compagno, volendo in qualche modo calmare gli animi, la polemica è proseguita con il lungo post della Brandi.









Il litigio sembra destinato a proseguire, anche perché la stessa Brandi conclude il suo lungo post così: “Se non ricordo male all’inizio attaccavi stefania poi hai smesso chissà perché?!?! Se devo dirla tutta, io non riesco ad essere cattiva come lo sei tu, altrimenti posterei tante di quelle cose che non faresti più la splendida! Fidati. CONCLUDO DICENDO che prima di puntare il dito sui comportamenti delle altre donne mi sottoporrei ad un lungo esame di coscienza e mi vergognerei molto se fossi in te! Guarda il video e rinfrescati la memoria”.

