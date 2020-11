Francesco Oppini è stato autore di uscite a dir poco infelici nei giorni scorsi, prima su Dayane Mello e poi su Flavia Vento. In tanti hanno parlato di maschilismo e c’è chi ha richiesto a gran voce la sua squalifica dal ‘Grande Fratello Vip’. Nella puntata del 2 novembre Alfonso Signorini si è però limitato a rimproverarlo duramente, quindi la sua avventura al reality show sta proseguendo. La stessa mamma Alba Parietti si è scagliata contro di lui con un post sui social.

Queste le parole usate dalla showgirl: "Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per la squalifica, tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle stupidamente gravi cose che aveva detto con sciocca leggerezza".















Francesco ne ha parlato senza peli sulla lingua con il coinquilino e ormai suo amico Tommaso Zorzi: "Lei deve capire che sono suo figlio. Non sono il suo fidanzato". Ma dopo questa uscita, l'influencer non è stato assolutamente d'accordo con lui e l'ha spinto a ragionare diversamente. Secondo Tommaso, Oppini è troppo severo nei confronti della mamma e questo può ferire i sentimenti della donna. Dunque, dovrebbe cambiare decisamente atteggiamento per evitare tutto ciò.















Zorzi ha affermato: "Tu ferisci tua madre molto più di quanto lei ferisce te". Ha infatti detto al compagno di avventura che il ruolo di un genitore è diverso e lei sicuramente sta soffrendo per il proprio figlio, come succede a tutte le madri: "Quello che noi proviamo pensalo per dieci, perché è tuo figlio. Ed è devastante". Vedremo se queste parole dell'influencer convinceranno Francesco Oppini ad essere meno rigido nei confronti di Alba Parietti. E chissà come reagirà la diretta interessata.









Su Oppini è intervenuto nelle scorse ore l’ex concorrente Salvo Veneziano: “Sto ricevendo tantissimi messaggi e segnalazioni da ragazzi, uomini adulti, donne, che mi dicono: ‘Ma come mai a te hanno trattato come una pezza da piedi e come un ladro assassino e al signor Oppini non stanno dicendo nulla?’ Dopo un po’ uno si rompe i co**ioni e dice ma allora non è vera sta cosa che siamo tutti uguali. ‘Iperbole, ‘Due pesi e due misure’”.

