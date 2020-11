“Fuori Pupo e Antonella Elia”. Voce bomba sul GF Vip, un vero terremoto: al loro posto un opinionista ‘galattico’

Grande Fratello Vip, questa volta nell’occhio del ciclone finiscono i due opinionisti, Antonella Elia e Pupo, che insieme ad Alfonso Signorini conducono il reality. I social si sono scagliati contro di loro dopo che i due non hanno “bacchettato” a dovere Francesco Oppini per le frasi sessiste nei confronti di Dayane Mello e Flavia Vento. La rete non ha perdonato l’eccessiva indulgenza di Pupo e Antonella Elia e ha tuonato: “Se ci fosse stato Malgioglio…”.

A questo punto è scoppiata una vera bomba. Anche perché Oppini non è stato squalificato, ha chiesto scusa in diretta ed è stato perdonato da Alfonso Signorini. Alba Parietti, sempre molto incisiva in questi casi, ha chiesto immediatamente la squalifica del figlio. E allora, secondo quanto scrive l'edizione on line di Libero "Malgioglio potrebbe sostituire i due opinionisti? Sembra una voce abbastanza accreditata negli ambienti televisivi. I social, in queste ore, sono praticamente impazziti dopo la spifferata. Malgioglio, però, non risponde al telefono e non conferma nulla. Si tratterebbe, se l'indiscrezione fosse vera, di una vera bomba ad orologeria. Pronta a scoppiare".















Per capire cosa sta succedendo è utile fare un passo indietro. Qualche giorno fa Francesco Oppini si è rivolto in questo modo a Dayane Mello "A Verona la violentano" e ha fatto un commento molto pesante su Flavia Vento: "Una come lei rischi di ammazzarla di botte". In trasmissione il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini, ha preteso le scuse: "Siamo sinceri, abbiamo pensato anche di squalificarti – ha spiegato – ma conoscendoti e sapendo il rapporto che hai con le donne e la tua fidanzata abbiamo deciso di darti una seconda possibilità".















La squalifica era nell'aria, i commentatori della Rete se l'aspettavano tutti. E invece è arrivata la reprimenda senza l'esclusione. Ecco perché i social nel frattempo sono insorti e hanno bocciato su tutta la linea anche gli opinionisti del Grande FratelloVip: "Se ci fosse stato Cristiano Malgioglio avrebbe asfaltato Francesco Oppini, che si è comportato malissimo nei confronti di Dayane Mello e di Flavia Vento con frasi sessiste – si legge su Libero -. Nessuna squalifica per lui, che ha chiesto scusa in diretta. Perdonato in diretta su Canale 5 da Alfonso Signorini. La Elia, che non ha perso occasione per attaccare la Brandi, non ha detto mezza parola dopo le fasi choc di Oppini (a cui ha dato torto anche Alba Parietti e Oppini senior)".









Ora non resta che attendere la decisione della produzione. Cristiano Malgioglio potrebbe davvero sostituire Pupo e Antonella Elia? Al momento si tratta solo di una indiscrezione e se fosse vera sarebbe davvero una bomba pronta ad esplodere.

