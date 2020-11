Ambra Angiolini è cresciuta. Attrice, cantante e ora anche scrittrice con il suo primo libro annunciato sulla sua pagina instagram. Libro in mano, Ambra Angiolini si è lasciata vedere in una vesta assolutamente insolita. Gli anni accanto a Francesco Renga sono lontani. Una coppia, la loro, che ha decisamente fatto sognare tutti per più di 15 anni. Un record su cui molti non avrebbero scommesso, alla luce di un caratterino non troppo facile di madame Angiolini.

Eppure, Ambra è cresciuta sia come professionista del mondo dello spettacolo che come donna, facendo delle esperienze raccolte un bagaglio per dare il meglio di sé. Talvolta, però, l’amore non basta. Lo aveva spiegato lei stessa ora felice accanto a Max Allegri. Per il resto Ambra Angiolini sta vivendo un periodo molto soddisfacente dal punto di vista lavorativo: ha appena debuttato nei panni di scrittrice, lanciando il suo primo libro intitolato “InFame”. Continua dopo la foto















Si tratta di una autobiografia toccante, in cui racconta il suo difficile rapporto con il cibo che negli anni scorsi l’ha portata a soffrire di bulimia. È riuscita a uscirne con la nascita della prima figlia Jolanda ma quei disturbi alimentari le hanno lasciato grossi traumi. Oggi, però, è riuscita ad aprirsi al 100%, non avendo paura di rivelare la sua storia senza filtri. Continua dopo la foto















Sarà perché ha voluto dare il via a una nuova avventura con il piede giusto o perché semplicemente aveva intenzione di aggiungere un tocco di novità alla sua immagine, ma la cosa certa è che Ambra Angiolini ha cambiato look in modo drastico per il lancio del libro “InFame”. L’attrice ha fatto visita al parrucchiere di fiducia, dicendo addio al long bob leggermente asimmetrico che sfoggiava da diverso tempo. Continua dopo la foto











Il cambiamento non riguarda solo l’acconciatura (come accaduto qualche giorno fa quando ha puntato tutto su dei boccoli super trendy) ma anche il taglio, visto che è apparsa sui social con dei capelli resi lunghissimi da alcune extesion. Sarà felice Max Allegri con le quali le cose vanno a gonfie vele. Dopo l’obbligata e lunga separazione data dall’emergenza coronavirus, i due, sempre più innamorati, si sono ripresi la loro intimità. E sembra che per la coppia sia previsto un trasferimento, pare, in Toscana, proprio dove circa 3 anni fa è nato il loro amore.

