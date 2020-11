Novità sul ‘Grande Fratello Vip’ e non sono buone per uno dei protagonisti nella casa più spiata d’Italia. Paolo Brosio ha subito la nomination d’ufficio come punizione per aver svelato alcuni retroscena ai coinquilini, legati al mondo esterno, cosa che non può essere fatta per regolamento. Lo stesso conduttore ha però nominato, anche se in modo implicito, Andrea Zelletta, resosi autore di un atteggiamento simile. Dunque, la rete ha chiesto che fossero prese misure anche per lui.

In tantissimi hanno invocato parità di trattamento e a quanto pare qualcosa succederà nei prossimi giorni. Brosio, infuriato per questa situazione, ha anche paventato la possibilità di lasciare anzitempo il programma. La sua protesta ha effettivamente dei fondamenti, visto che Zelletta ha parlato con Elisabetta Gregoraci e le ha detto che entrerà in trasmissione una nuova concorrente, Selvaggia Roma. Ed ecco che Alfonso Signorini ha fatto sapere che accadrà qualcosa. (Continua dopo la foto)















Intervenuto al consueto appuntamento con ‘CasaChi’, il conduttore del reality show ha annunciato che saranno assunti dei provvedimenti contro Andrea. A riportare in anteprima la notizia è ‘Giornalettismo’, che ha anche scritto ulteriori dettagli. Infatti, Signorini avrebbe confessato di aver saputo solo questa mattina delle affermazioni fatte dal gieffino. Ha dunque avvisato subito gli autori, che stanno prendendo una decisione per capire che soluzione potrà essere trovata. (Continua dopo la foto)















Questo quanto affermato da Alfonso: “Io sono sul pezzo, seguo il programma 24 ore su 24, qualcosa però può sfuggire con tutte le dinamiche che accadono. Su questo non passerò sopra. Ci vuole un trattamento alla pari per tutti”. Quindi, Zelletta non la passerà liscio e dovrà accettare il verdetto. Presumibilmente venerdì 6 novembre sarà comunicata al giovane la decisione del ‘GF Vip’. Staremo a vedere se anche per lui scatterà la nomination d’ufficio o se ci saranno altre misure. (Continua dopo la foto)









Andrea Zelletta ha riportato ai suoi compagni di avventura numerosi spoiler sull’andamento del reality show e sullo sport. Da Chiesa che è passato alla Juve a Cristiano Ronaldo che è risultato positivo al Coronavirus, fino alla percentuale di televoto altissima (40%) che una volta Tommaso Zorzi ha ottenuto durante un televoto lampo. Ma non è finita qui perché a quanto pare, mentre lavava i piatti Zelletta ha anche spifferato che l’edizione del GF Vip sarà allungata.

