Scivolone di Maria Teresa Ruta al ‘Grande Fratello Vip’. E non è escluso che quanto accaduto le possa costare caro, con provvedimenti che potrebbero essere presi venerdì prossimo. In particolare la donna, che prima della diretta del 2 novembre era crollata emotivamente davanti a Stefania Orlando, si è lasciata andare ad una considerazione tutt’altro che piacevole nei confronti del coinquilino Tommaso Zorzi. Una frase discriminatoria che ha provocato numerose polemiche.

A raccontare l’episodio è stato lo stesso giovane, che si è confidato con la Orlando. Tommaso ha precisato che non ha intenzione di protestare vivacemente e di scatenare ulteriori polemiche, però non ha assolutamente gradito quanto detto dalla mamma di Guenda Goria. Zorzi ha dunque affermato: “Ieri mi ha detto ‘se fanno entrare uno come te, se me lo chiedono in confessionale, però non so come metterla. Se dire che in questa Casa ci sono sei donne, sei uomini e un gay'”. E l’influencer ha continuato. (Continua dopo la foto)















Lui ha infatti provato molto turbamento ed ha fatto alcune precisazioni importanti a Stefania: “Sono un uomo, punto. Mi ha detto ‘per te è offensivo se lo dico così?’. Come dire che siamo sei donne, sei uomini e una vecchia. Non per lei, dico in generale”. Tommaso Zorzi ha comunque detto che non si augura alcun provvedimento disciplinare nei confronti della Ruta, ma aveva bisogno di puntualizzare questo aspetto perché non gli è piaciuto. E probabilmente avrà un confronto con Maria Teresa. (Continua dopo la foto)















Nonostante quanto detto da Zorzi, non è da escludere che venerdì 6 novembre Alfonso Signorini tirerà fuori l’argomento per fare una reprimenda a Maria Teresa Ruta, che potrebbe dunque scusarsi per questa frase. Già ieri il conduttore televisivo ha dovuto rimproverare Francesco Oppini e Paolo Brosio per comportamenti non consoni avuti nella Casa e ha fatto sapere di essere stanco di tutto ciò. Signorini spera che non accadranno mai più problematiche del genere. (Continua dopo la foto)









Prima della diretta Tommaso Zorzi si è mostrato completamente nudo di fronte alle telecamere, suscitando reazioni in tutti. Le reazioni sconvolte dei suoi coinquilini hanno reso palpabile l’atmosfera del party, nella fattispecie dopo alcuni balli di gruppo, momento in cui il rampollo dell’alta società milanese si è buttato in piscina per fare un bagno. Tommy ha dunque dato il meglio di sé lasciandosi riprendere così come madre natura l’ha fatto.

“Io e Telemaco…”. Colpo di scena: l’annuncio di Guenda Goria in diretta, al GF Vip