Alberto Matano, che bomba di notizia! Il conduttore può festeggiare: anche lui lo ha saputo poco fa

Alberto Matano e la sua Vita in diretta continuano a mietere successi. In molti erano pronti a scommettere su un flop del contenitore pomeridiano di Rai1 dopo l’addio di Alberto Matano. E, invece, il giornalista si sta prendendo la sua rivincita: infatti ieri è stato segnato un nuovo record di ascolti. La Vita in Diretta ha fatto registrare il 18,2% e 2.668.000 telespettatori.

In particolare la puntata di ieri ha superato il record del 16,8% di share registrato il 21 ottobre scorso e quello di pubblico (2.298.000 telespettatori) ottenuto il 26 ottobre scorso e nella presentazione nella presentazione il contenitore del pomeriggio di Rai1 ha registrato il 17% di share e 2.128.000.















A fare le spese del grande successo di Alberto Matano anche Barbara D'Urso che con il suo Pomeriggio 5 su Canale 5 non riesce mai a superare il programma di Rai1. Nel dettaglio hanno seguito Barbara D'Urso nella prima parte 2.101.000 telespettatori, pari al 15,8% di share, nella seconda 2.457.000 spettatori nella seconda parte con il 15,6% e nella terza 2.165.000 spettatori con il 12.5% di share.















Matano ha voluto ricordare Gigi Proietti, il grande attore romano scomparso il giorno del suo compleanno, eha aggiornato il pubblico di Rai1 sui funerali di Gigi Proietti che si terranno giovedì 5 novembre a Roma in Piazza del Popolo e spiegando che "Per le misure restrittive non si potrà fare come si è sempre fatto in questi casi: cioè rendere il giusto omaggio a un grande artista".









In una recente intervista rilasciata a La Stampa il giornalista ha anche risposto al gossip sulla sua vita sentimentale: “Non sono single. È fondamentale ritagliarsi degli spazi propri. Famiglia, punti di riferimento, affetti importanti. Trovo spazio per i nipoti che crescono, per i genitori a Catanzaro, per la mia vita affettiva. Se non stacchi, muori”. Il giornalista ha scoperto piacevolmente di essere uno degli uomini più desiderati del mondo dello spettacolo: “È una scoperta recente, anche se fin da ragazzo non ho sofferto problemi sentimentali dati dall’aspetto fisico.

