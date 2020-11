“Io e Telemaco…”. Colpo di scena: l’annuncio di Guenda Goria in diretta, al GF Vip

Guenda Goria è l’ultima concorrente ad aver lasciato la Casa del GF Vip e, ora che è fuori, nella diretta di lunedì, 2 novembre 2020, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Il suo intervento era rimasto in sospeso dopo l’eliminazione di venerdì scorso, quindi Alfonso Signorini l’ha accolta in studio nella nuova puntata.

E, essendo il re del gossip, il conduttore non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione per sapere cosa fosse successo con il famoso Telemaco, che è stato più volte tirato in ballo al GF Vip ma anche in altri salotti televisivi come quelli di Barbara D’Urso. Beh, il colpo di scena è servito: tutto finito tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila. “Non stiamo più insieme…C’è stato un momento in cui avevo bisogno del suo supporto…Avrei voluto un gesto, ma non è arrivato”, ha spiegato in diretta Guenda. (Continua dopo la foto)















E poi ha aggiunto: “Bisogna esserci per l’altra persona… Il fatto che lui non ci sia stato mi ha fatto disamorare”. La figlia di Maria Teresa Ruta, che è ancora in gioco, si aspettava almeno un gesto mentre era dentro la Casa e non è arrivato. Un aereo magari no, ma dal cielo non è sceso “neanche un coriandolo” da parte di Telemaco e quindi per lei è tutto finito. (Continua dopo la foto)















Chiusa la parentesi Telemaco, Signorini ha mostrato nella Casa uno stralcio dell’intervista di Guenda rilasciata al settimanale Chi. Intervista in cui l’ex concorrente non ci è andata per niente leggera con Elisabetta Gregoraci, arrivando a definirla una persona poco umana e invitandola “a spettinarsi l’anima e non solo i capelli”. Parole che hanno fatto infuriare e non poco la conduttrice calabrese. (Continua dopo le foto)











Elisabetta Gregoraci ha quindi accusando Guenda di aver parlato solo fuori dalla Casa: “Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Hai tanto criticato Matilde e lei ha fatto tre volte peggio. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo ha fatto”.

