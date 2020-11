Pesava quasi 300 chili e viveva a letto, poi la trasformazione grazie al dottor Nowzaradan: ecco la nuova Lindsay

Dopo una vita di eccessi e dipendenze da cibo, Lindsey Witte, 39 anni dell’Iowa, ha deciso di dare una svolta alla sua vita e tornare in forma grazie all’aiuto del dottor Younan Nowzaradan, protagonista del programma in onda su Real Time ”Vite al limite”.

Il medico segue il drastico percorso di dimagrimento di persone patologicamente obese (parliamo di 200 o 300 chili), documentando per un anno le varie tappe della dieta e dell'intervento di bypass gastrico a cui vengono sottoposte. Il dottor Nowzaradan è diventato ormai una figura mitologica sul piccolo schermo e sul web, complici la sua espressione sempre identica e i suoi rimproveri senza margine di replica.















Il chirurgo iraniano-americano di 74 anni, specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica, da anni aiuta le persone gravemente obese a perdere peso e riprendere in mano la propria vita. La protagonista di "Vite al limite" Lindsey Witte, che all'inizio del programma pesava 293 chili, è tornata in forma e oggi si dice fiera del suo percorso. Lindsey ha sofferto di sovrappeso per la maggior parte della sua vita.















Seguendo le orme di suo padre, la donna ha iniziato sin dalla giovane età abitudini alimentari malsane e ha continuato a vivere in quel modo fino all'età adulta. "Mi sento come se fosse un miracolo svegliarmi ancora ogni mattina", aveva raccontato al dottore. "Così, nel momento in cui mi sveglio, dico una piccola preghiera – grazie per avermi fatto svegliare perché ho solo il terrore di morire nel sonno. Il mio peso è appena arrivato al punto in cui il mio corpo si sente come se stesse cadendo a pezzi e ho un dolore costante. Riesco a malapena a vivere".









Da una relazione violenta a un padre che la deludeva costantemente, Lindsey ha sempre cercato conforto nel cibo e ha scoperto che era qualcosa su cui poteva sempre fare affidamento nella sua vita.

