Una puntata molto intensa quella andata ieri in onda per un’edizione numero 5 del Grande Fratello che adesso entra nel vivo. La diretta ha confermato tensioni e problemi emersi durante la settimana con la gara per la vittoria finale che entra nel vivo. La serata ha visto al centro della scena Francesco Oppini, che in settimana ha lasciato tutti allibiti con una dichiarazione. Dopo aver discusso con alcuni suoi compagni, a causa del suo allontanamento con Dayanne Mello

Quanto alle eliminazioni, nessuno tra Massimiliano Morra, Francesco Oppini e Maria Teresa ha lasciato la Casa, in quanto il televoto non era a eliminazione. I primi due sono finiti direttamente in nomination, poiché sono stati i meno votati dal pubblico. Con loro Paolo Brosio per aver violato il patto di riservatezza. Continua dopo la foto















Poi, dalla casa, l’attenzione si è spostata all’esterno con Guenda Goria che ha attaccato Elisabetta Gregorarci che invitato ‘a spettinarsi l’anima e non solo i capelli’, nutrendo dei dubbi sulla sua vera natura. La Gregoraci è andata su tutte le furie e non ha affatto gradito le parole di Guenda, accusandola di aver parlato solo fuori dalla Casa. Continua dopo la foto















“Hai avuto cinquanta giorni per parlare con me e non lo hai fatto mai. Se hai cose da dirmi me lo dici quando posso risponderti. Hai tanto criticato Matilde e lei ha fatto tre volte peggio. Puoi dire che ti sono antipatica e che non hai legato con me, ma come ti permetti di parlare di umanità? Ha avuto la possibilità di parlarmi in faccia, non lo ha fatto”. Parole che hanno fatto saltare dalla sedia Alfonso Signorini, rimasto di ghiaccio Continua dopo la foto











C’è stato anche uno scontro con Maria Teresa Ruta, perché a lei ha detto di essere rimasta molto male delle parole della figlia ma la Ruta non le ha dato molta retta. La serata è andata avanti con Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno architettato uno scherzo alla Contessa De Blanck. Anche nella puntata di stasera infatti Patrizia ha risposto alle domande del conduttore sulla sua presunta storia d’amore con Alvaro, che è ormai uno dei personaggi di questo Grande Fratello Vip. Barbara si è resa disponibile per realizzare una finta intervista negli studi di Live Non è la d’Urso. La stessa intervista è stata poi mostrata alla Contessa stasera, che era decisamente incredula sentendo le parole di Alvaro.

