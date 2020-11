“Il GF è mio”. Barbara D’Urso irrompe in diretta: cosa è successo con Alfonso Signorini

Barbara D’Urso al GF Vip di Alfonso Signorini. È successo anche questo nella movimentatissima diretta del reality andata in onda lunedì 2 novembre. Ospite d’eccezione, anche se in collegamento, della quindicesima puntata proprio la conduttrice che di Grande Fratello è un’esperta dal momento che ha presentato diverse edizioni.

Il motivo del suo intervento? Telefonando in trasmissione in diretta, Carmelita ha smentito una volta per tutte i presunti attriti con Alfonso Signorini prestandosi a fare uno scherzo a Patrizia De Blanck. A un certo punto, infatti, il conduttore ha mandato in onda una finta intervista che sarebbe stata registrata a Live Non è la D’Urso in cui un finto spasimante di nome Alvaro e di professione falegname raccontava di un flirt avuto in passato con la contessa. (Continua dopo la foto)















Il video è stato mostrato alla De Blanck che però ha negato tutto: non ha mai avuto una relazione con quell’uomo, ha giurato. A quel punto la telefonata di una Barbara D’Urso furiosa. Bravissima nel calarsi nel ruolo della presentatrice arrabbiata: “Sono un po’ innervosita da questa cosa, quando si parla delle mie trasmissioni non transigo – le ha detto – Io penso che forse perché lui fa il falegname fai finta di non ricordare questa storia. Dice che ti ha dato un anellino e tu lo hai nascosto. Non mi fare innervosire”. (Continua dopo la foto)















E ancora, sempre più convincente: “Quando io faccio i cazziatoni nella casa del Grande Fratello, li faccio bene. Non voglio che tu ti permetta di pensare che io ho preso in giro il pubblico, prendendo uno che dice una bugia”. Quindi Alfonso ha invitato Patrizia a scusarsi con Carmelita, ma lei ha continuato imperterrita: “Non so chi sia questo Alvaro, forse mi sono rinco*lionita. Barbara è lui che dovrebbe scusarsi con te. Se non ci credi non è un problema mio”.(Continua dopo foto e post)









Alla fine della telefonata Barbara D’Urso ne ha pure per il padrone di casa. In questo modo, con molta ironia, ha messo fine ai tanti pettegolezzi circolati su presunti battibecchi tra loro: “Sono agitatissima. A questo punto voglio dire una cosa ad Alfonso. Scusami Alfonso, visto che ci sei ne approfitto per dirti pubblicamente di lasciare il mio camerino. Lascia il Grande Fratello perché quello è mio”. La replica di Signorini: “Poi ci sentiamo e ti spiegherò”.

