“Mio figlio fuori dal GF Vip”. Francesco Oppini, anche la mamma Alba Parietti per la squalifica

Alfonso Signorini è portavoce e artefice delle decisioni prese dalla produzione del Grande Fratello Vip. Tra le sue ultime decisioni che hanno fatto discutere (non espellere Brosio dopo le bestemmie), una in particolare ha fatto discutere più di altre. Il direttore di Chi ha deciso di non squalificare Francesco Oppini a causa delle frasi dette su Dayane Mello e Flavia Vento. Ma cosa accade se perfino mamma decide di remarti contro?!

Francesco Oppini ultimamente si è parecchio ribellato alle prese di posizione di mamma Alba Parietti, chiedendole più volte la gentilezza di rimanere fuori dalle sue questioni interne alla casa. A quanto pare però la Parietti è proprio mamma chioccia inside e non si è mai riuscita ad esimere dal dire la propria. È accaduto ciò anche in merito all'ultima questione spinosa che riguarda l'amato e indifeso figlio Francesco Oppini.





























Mentre si parlava di una cena che i concorrenti avrebbero dovuto fare una volta concluso il programma, a proposito di Dayane Francesco ha detto: "A Verona la violentano". Accortosi subito dello scivolone ha provato a correggersi, aggiungendo: "Ma nel senso buono, perché la disturbano". Dopo l'uscita infelice sulla coinquilina, dopo poche ore, Oppini ha fatto un altro scivolone, parlando di Flavia Vento: "Una donna così rischi di ammazzarla di botte… Guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani", ha confessato a Tommaso Zorzi, che cercava di arginare l'amico.









Alba Parietti era stata contattata dalla produzione del Grande Fratello Vip prima che la decisione finale sul destino del gieffino venisse presa, e senza battere ciglio la showgirl aveva votato per la squalifica. Le sue ragioni: "Quello che posso dire è che oggi ho detto alla produzione e Mediaset che ero per la squalifica, tuttavia è stata data a Francesco una seconda possibilità, che lui stesso non credeva di meritare. Ha sbagliato, avrebbe accettato la squalifica a testa bassa, umiliato giustamente perché si è reso conto delle stupidamente gravi cose che aveva detto con sciocca leggerezza, uno scherzo di cattivo gusto. Tuttavia la produzione ha deciso di non eliminarlo".

La decisione di non squalificare Oppini è stata ponderata dopo aver studiato il rapporto fra lui e la sua fidanzata. “Avremmo potuto squalificarti, Francesco” – ha fatto sentire Alfonso Signorini – “Abbiamo infatti preso in seria considerazione la squalifica, se il Grande Fratello ha deciso di non arrivare a questo estremo è perché hai dimostrato di avere un grande rispetto verso la tua fidanzata. Ci fa pensare, quindi, che la tua posizione verso le donne non è così orribile come è sembrato in quelle frasi”.

