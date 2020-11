Il provvedimento del GF Vip contro Paolo Brosio. Signorini: “È il regolamento”

Tra i tanti argomenti trattati, Alfonso Signorini non ha dimenticato di rimproverare Paolo Brosio per le sue esternazioni nella Casa. Durante la diretta del GF Vip andata in onda lunedì sera, 2 novembre 2020, ampio spazio è stato dedicato al giornalista, entrato in gioco in ritardo perché colpito dal coronavirus.

Ma seppur al reality da pochi giorni, Brosio ha fatto molto parlare di sé tra la presunta bestemmia, le affermazioni sul tampone e gli spoiler vietatissimi su quanto sta accadendo fuori. Dunque la decisione del Grande Fratello Vip, che come detto il conduttore ha comunicato in diretta al concorrente. Brosio ha rotto il patto di riservatezza perché da regolamento non poteva rivelare agli altri concorrenti dettagli sulle dinamiche del programma, come i nuovi ingressi o l'ipotesi che il reality possa durare fino a febbraio 2021.















"Come ben sapete, chi entra nella casa stringe con il Grande Fratello un patto di riservatezza e di lealtà – ha esordito Signorini – Non si può rivelare nulla riguardo al mondo esterno. Paolo Brosio, nonostante le ripetute raccomandazioni, tu in casa hai raccontato notizie e dato delle informazioni. Non importa se queste notizie e informazioni siano vere o false. Hanno violato questo patto di riservatezza. Per questo, il Grande Fratello ha deciso di metterti d'ufficio in nomination".















Brosio ha subito espresso il proprio fastidio per questa decisione: "Stasera mi sono sentito dare del delatore, del bestemmiatore… poi uno che ostenta la fede. Uno dei nomi dei nuovi concorrenti, i ragazzi lo sapevano già. Io non sono l'unico che è uscito ed entrato. Sono stato io a dire di Bettarini? Non mi far fare altri nomi. Ti dico che altre persone sono uscite ed entrate. Rifletti su questo. Ti dico che alcuni nomi li sapevano già e io ho solo confermato".











Signorini ha rimproverato Brosio, ora in nomination con Massimiliano, Maria Teresa, Francesco e Stefania, anche per le considerazioni sui sistemi di cura e diagnostici, come quella per cui i tamponi non sempre sono attendibili. Quindi l’invito a non addentrarsi in discorsi non appropriati al contesto: “Quando dici che una persona che ha una carica virale bassa può andare in giro senza problemi, ci sono medici che dicono che dici delle scemate. Non è la sede per affrontare certi discorsi. Non è uno studio medico”.

