Bellissima notizia per ‘Ballando con le stelle’. In questa edizione Milly Carlucci ha dovuto fare i conti quasi sempre con news decisamente molto sconfortanti, tra casi di coronavirus, infortuni e altri imprevisti. In alcune occasioni si è messa addirittura a rischio la prosecuzione della trasmissione, ma poi fortunatamente le varie situazioni sono rientrate e si sta andando avanti. In queste ore però è arrivato un annuncio molto positivo, che farà felici praticamente tutti.

Sabato scorso Vittoria Schisano ha dovuto ballare senza la presenza di Marco De Angelis, che è stato sostituito da Samuel Peron. Ricordiamo che il motivo alla base del forfait è stata un’intossicazione alimentare, che gli ha causato un mancamento. Ma adesso il diretto interessato ha confermato che è totalmente guarito e pronto a rimettersi in gioco. Infatti, in un filmato postato su Instagram ha fatto vedere di essere già tornato al lavoro proprio con la Schisano. Ecco come quest’ultima ha reagito. (Continua dopo la foto)















Vittoria è infatti scoppiata a piangere nel momento in cui ha appreso della guarigione del compagno di avventura. De Angelis ha affermato: “Sono tornato! Vittoria si è già fatta il suo pianto quotidiano ma adesso sorrisi, solo sorrisi”. E non è finita qui perché la donna ha aggiunto: “Avrei voluto farvi un video, del nostro incontro, ma ho preferito tenere per me quel momento. Troppo emozionante quel filmato”. Vittoria Schisano ha confermato di essere assolutamente entusiasta. (Continua dopo la foto)















Lei ha concluso, dicendo: “Guardate, ho già cambiato espressione”. E Marco De Angelis, rivolgendosi proprio alla Schisano, ha aggiunto: “Che bello che ti è tornato il sorriso, sono la tua terapia”. Dunque, un momento decisamente di grande emozione, condiviso sicuramente da milioni di telespettatori, che avranno la possibilità di rivedere ricomposta la coppia, in vista di sabato 7 novembre. Sospiro di sollievo per Milly Carlucci, che può finalmente apprendere una buona notizia. (Continua dopo la foto)









Un momento di grande commozione è stato vissuto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La sorella di Sofia Loren, nonché madre di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone, ha inviato un videomessaggio dedicato alla figlia che Milly Carlucci ha mandato in onda sorprendendo tutti. Ovviamente la più colpita di tutti è stata Alessandra, che di certo non si aspettava una cosa del genere nel mezzo della trasmissione, e si è commossa.

“Vorrei scappare lontano”. Flavio Insinna, le lacrime in diretta. Emozioni troppo forti da reggere