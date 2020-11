Il ‘Grande Fratello Vip’ è uno dei temi più caldi di ‘Pomeriggio 5’, la trasmissione in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì condotta da Barbara D’Urso. Ed è stata proprio la padrona di casa ad arrabbiarsi particolarmente a causa di un gesto infelice di Eleonora Giorgi, sua ospite. Si stava parlando dei comportamenti avuti dal figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, il quale si è lasciato andare ad alcune uscite molto spiacevoli nei giorni scorsi. E in rete si è scatenato il putiferio.

Prima il commentatore sportivo, riferendosi a Dayane Mello, ha affermato: “A Verona la violentano”, per i suoi atteggiamenti ‘bollenti’. Poi, mentre era intento a discutere con i compagni di avventura Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi, si è soffermato sull’ex gieffina Flavia Vento: “Una così rischi di ammazzarla di botte”. Tornando all’attualità, a Carmelita non è andata giù una risata fatta dalla mamma di Paolo Ciavarro, che dunque ha sorriso mentre stava vedendo alcuni filmati. (Continua dopo la foto)















Barbarella ha dunque rimproverato in diretta l’attrice, dicendole: “Credo che Eleonora non abbia capito la gravità di quella frase perché vedo che rideva, forse non l’ha capito”. Il suo tono è stato deciso e a quel punto la Giorgi è stata costretta a chiedere scusa pubblicamente: “Hai perfettamente ragione, mi scuso”. Il tutto è dunque rientrato, con Eleonora che ha immediatamente compreso di aver fatto una gaffe. Poi sulla vicenda Oppini si è soffermata anche Silvana Giacomini. (Continua dopo la foto)















La scrittrice e giornalista ha affermato: “Ho simpatia per Oppini, ma…Una volta può scappare, ma due e poi tre no, vuol dire che è una forma mentale. Questo è grave”. La conduttrice Mediaset ha concluso: “Anche io, figurati che l’ho visto crescere, ma la legge è uguale per tutti”. Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti ai danni di Francesco nelle prossime ore o se riuscirà a cavarsela con un ammonimento verbale. Ciò che è certo è che ha commesso scivoloni imperdonabili. (Continua dopo la foto)









Anche Federica Panicucci durante ‘Mattino 5’ non ha reagito bene a queste parole del gieffino: “Se ha detto queste cose si deve scusare senza se e senza ma. Non è un processo a Francesco Oppini, ma alla frase. Questa è una cosa che non si può dire. Non si può neanche pensare”. Raffaello Tonon invece ha detto: “Non abbiamo davanti un bullo o un violento. Ha scivolato”. Non resta che aspettare eventuali decisioni.

