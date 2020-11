Giornata davvero molto triste per l’Italia, colta dalla bruttissima notizia della morte dello straordinario attore Gigi Proietti. Ormai non si contano più le personalità note che hanno voluto omaggiarlo con un ultimo messaggio di ricordo. E in queste ore è intervenuta, attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, anche la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ Milly Carlucci. La donna è apparsa molto provata, commossa, ma ha avuto la forza di salutarlo per l’ultima volta.

Il filmato, accompagnato dalla scritta "Ciao Gigi!" è iniziato così: "Adesso la scomparsa di Gigi Proietti è un vuoto nella vita di ognuno. Arrivata all'Auditorium, la sensazione che c'era è che per tutti se ne fosse andato un parente, un amico". A proposito di coloro che hanno appreso con maggiore sconforto la dipartita dell'uomo, indubbiamente spicca il presentatore de 'I fatti vostri', Giancarlo Magalli, che non è riuscito a parlare di Proietti senza far cadere sul suo volto le lacrime.















Da parte della Carlucci c'è stata una stima immensa nei confronti del popolarissimo attore italiano, che proprio oggi compiva 80 anni. Lei ha puntato l'attenzione sull'incredibile valore artistico e culturale, che ha saputo mettere in mostra nell'arco della sua carriera. Poi ha aggiunto: "Tutta questa commozione è segno non solo della grandezza culturale, Gigi, ma anche del fatto che hai fatto tutto con il cuore". Parole molto toccanti, che hanno colpito tutti nel profondo.















Questo il pensiero di Magalli: "Questa è una perdita per lo spettacolo tutto, oltre ad essere per alcuni la perdita di un grande amico e di un compagno di lavoro. Eravamo amici anche nella vita, lo siamo sempre stati. Io ho lavorato con lui proprio in questo studio. Facevamo Club 92. Ha lavorato talmente tanto e talmente bene che non c'è regista o cameraman che non abbia avuto da lui qualche cosa". Lacrime e commozione totale anche da parte della conduttrice Eleonora Daniele.









Visualizza questo post su Instagram Ciao Gigi! #gigiproietti Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci) in data: 2 Nov 2020 alle ore 7:12 PST

La conduttrice di ‘Storie Italiane’ ha detto: “Ci stringiamo attorno a tutta la famiglia di Gigi. Vogliamo chiudere questa puntata in silenzio con l’immagine del grande Gigi”, ha aggiunto salutando con gli occhi visibilmente lucidi i telespettatori del suo programma mattutino”. Un’intera giornata contraddistinta da tristezza e messaggi di apprezzamento nei confronti di Proietti.

