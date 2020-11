A circa 24 ore dall’uscita, Andrea Zelletta è tornato al GF Vip. L’ex tronista di UeD aveva abbandonato la Casa all’improvviso e senza dare spiegazioni a poco dalla diretta di venerdì. Diretta in cui nemmeno Alfonso Signorini ha dato informazioni al pubblico quando in apertura ha parlato di Zelletta. “Motivi personali”, si è limitato a dire il conduttore.

Poi, la mattina successiva alla puntata, il ritorno di Andrea. Che non ha giustificato la sua uscita con i coinquilini, ha solo confessato di essere stato in una stanza adiacente alla Casa con un solo libro per intrattenersi. Eppure, a giudicare dai video che in queste ore stanno rimbalzando sui social, Andrea ha avuto la possibilità di sapere cosa sta succedendo nel mondo esterno. (Continua dopo la foto)















Come riporta il sito Biccy, infatti, Andrea Zelletta ha riportato ai suoi compagni di avventura numerosi spoiler sull’andamento del reality show e sullo sport. Da Chiesa che è passato alla Juve a Cristiano Ronaldo che è risultato positivo al Coronavirus, fino alla percentuale di televoto altissima (40%) che una volta Tommaso Zorzi ha ottenuto durante un televoto lampo. Insomma, è andato contro il regolamento. (Continua dopo la foto)















Si sa che per regolamento è severamente vietato riportare in Casa informazioni dell’esterno. Ma non è finita qui perché a quanto pare, e un video con le frasi incriminate lo “incastra”, mentre lavava i piatti Zelletta ha anche spifferato che l’edizione numero 5 del GF Vip sarà allungata e che presto entreranno due donne e un uomo. (Continua dopo foto e post)









Abbiamo avuto la prova lampante che Zelletta sa T U T T O. Ma gli autori di quest’anno sono del mestiere? Perché a me non sembra.#GFVIP pic.twitter.com/zWQeaz3cDN — TZ;🦋 (@this4gio) November 1, 2020

Zelletta che spoilera anche l’entrata di Selvaggia Roma. Il comodino ha portato lo spoiler in trasmisione. Il comodino dovrebbe essere squalificato. #GFvippic.twitter.com/2A015MfcU6 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 2, 2020



Una delle due donne, ha aggiunto il gieffino, si chiama “Selvaggia” e a quel punto Elisabetta Gregoraci è intervenuta dicendo che non la conosce. Ingresso, quello di Selvaggia Roma, che tra l’altro che è stato rinviato perché la ex protagonista di Temptation Island è risultata positiva al coronavirus. Certamente Zelletta non avrebbe dovuto anticipare queste cose ai coinquilini, quindi cosa succederà adesso? Verranno presi dei provvedimenti? Qualcuno su Twitter chiede anche la sua squalifica per questi spoiler.

