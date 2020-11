Succede di tutto nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ e nelle ultime ore si è verificato un episodio tanto insolito quanto rumoroso, che sta facendo discutere anche in rete. In un precedente articolo vi abbiamo raccontato di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini, già a letto, che hanno iniziato a sentire le voci, provenienti da un’altra stanza, degli altri concorrenti intenti a pregare. Una preghiera urlata, con le voci di Paolo Brosio e Patrizia De Blanck che riecheggiavano per tutta casa.

"Ma cosa stanno facendo? cantano? Ste cose così no è. – ha detto la Orlando – Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto per tutte le altre confessioni e fedi. Non mi piace proprio. Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai. Io adesso glielo vado a dire. Urlare così… non è che stiamo cantando Maracaibo". E a proposito di fede, lo stesso Brosio ed Elisabetta Gregoraci si sono resi protagonisti di un altro gesto che sta diventando decisamente virale sul web.















I due gieffini hanno iniziato a passeggiare nel giardino della casa più spiata d'Italia ed hanno recitato un rosario. In tanti li stanno accusando di spettacolarizzare la religione e la loro fede, visto che sono osservati da milioni di persone. E polemiche in tal senso si sono verificate anche in passato, più precisamente nella precedente edizione del reality show. Le protagoniste di quella vicenda erano state Valeria Marini e l'attuale opinionista del 'GF Vip', Antonella Elia.















In quella circostanza la Marini aveva sventolato di fronte al viso di Antonella un rosario ed Alfonso Signorini, durante una diretta, aveva rimproverato Valeria: "I rosari si usano per pregare, per sgranare le Ave Maria, in santa pace e per conto proprio. Questo è tutt'altro che cristianesimo". Brosio e la Gregoraci non hanno avuto litigi, ma hanno semplicemente deciso di pregare davanti alle telecamere. Non sappiamo se il padrone di casa interverrà ugualmente sulla questione.









Per quanto riguarda le ultime novità sul ‘GF Vip’, Maria Teresa Ruta sta attraversando un periodo molto complicato e il timore che sia giunta la fine di questa esperienza è sempre più forte. Il suo crollo è avvenuto nelle scorse ore e le lacrime sono scese copiose davanti a Stefania Orlando. Maria Teresa ha confidato che ormai le sue forze la stanno abbandonando e vorrebbe che da parte di coloro che la nominano ci fosse più chiarezza.

