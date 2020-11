“Ti devo tutto…”. Lino Guanciale in lutto: è ancora “intontito dalla notizia” oltre che molto triste

Ricordi e commozione. Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto per la scomparsa di Gigi Proietti, grandissimo attore, straordinario comico. Se ne è andato proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Proietti era ricoverato da circa due settimane in una clinica romana a causa di problemi cardiaci. Ieri le sue condizioni si sono aggravate e si è reso necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva. Alle 5:30 di stamane il suo cuore ha cessato di battere.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che ricordano l'attore romano. Come quello di Lino Guanciale, anche lui scoperto da Proietti: "Ciao, Gigi. Non posso credere di trovarmi qui a scrivere questo saluto, sono intontito dalla notizia e molto triste – scrive sui social Guanciale -. Diciassette anni fa hai creduto in me, sei stato il primo a farlo dopo il mio diploma. Non potrò mai dimenticare la leggerezza e la tenerezza con cui hai iniziato a trasmettermi il mestiere".















Lino Guaciale è uno dei tanti attori scoperti da Gigi Proietti: "Mi capita ancora oggi, sul palcoscenico, di capire delle cose che mi avevi detto o mostrato. Ti devo tanto…tutti ti siamo debitori in qualche modo. È stato un onore e un privilegio aver iniziato la mia carriera con te. Grazie, Cavaliere Nero".















Oggi Lino Guanciale guida l'Ufficio del Teatro dei Marsi di Avezzano, mentre Gigi Proietti è stato alla guida del Teatro Stabile negli anni d'oro e ha lasciato un grande ricordo, segnando le pagine più importanti della storia culturale dell'istituzione teatrale nel capoluogo d'Abruzzo.









Grande commozione anche per Giancarlo Magalli, che ha aperto la trasmissione del mattino di Rai2 I fatti vostri con un omaggio doveroso a Gigi Proietti: “Questa è una perdita per lo spettacolo tutto, oltre ad essere per alcuni la perdita di un grande amico e di un compagno di lavoro. Eravamo amici anche nella vita, lo siamo sempre stati”. E poi ha aggiunto altri retroscena professionali.

