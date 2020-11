Eleonora Daniele non ce l’ha fatta a trattenere la commozione. E ai saluti finali della puntata speciale di Storie Italiane andata in onda lunedì 2 novembre, ha ceduto alle lacrime. “Chiudiamo così, in silenzio”, ha detto salutando ospiti e pubblico. Alla fine, dopo tanti racconti, immagini, testimonianze si è emozionata anche la conduttrice ricordando Gigi Proietti, l’attore morto alcune ore fa proprio nel giorno in cui avrebbe spento 80 candeline.

Dunque è stata una puntata intensa quella di Storie Italiane di lunedì, ampiamente dedicata al mitico e indimenticabile Gigi Proietti che lascia un vuoto immenso nel mondo del cinema e del teatro. Tanti gli ospiti intervenuti in collegamento a Storie Italiane. Da ultimo Renzo Arbore e proprio dopo averlo congedato la Daniele ha chiuso la diretta.



















"Ci stringiamo attorno a tutta la famiglia di Gigi", ha detto Eleonora Daniele negli ultimi secondi della puntata. 2Vogliamo chiudere questa puntata in silenzio con l'immagine del grande Gigi", ha aggiunto salutando con gli occhi visibilmente lucidi i telespettatori del suo programma mattutino. Arbore non ha solo ricordato il collega con la voce rotta dal pianto.















Alla fine della telefonata, sempre in diretta, Renzo Arbore si è unito agli appelli di altri attori che vorrebbero intitolare il Teatro Brancaccio di Roma a Gigi Proietti. Anche Eleonora Daniele si è unita a questa proposta e pochi istanti prima che le telecamere di Storie Italiane si spegnessero, ha detto infatti: "Ci auguriamo che venga fatto". E poi: "Ciao Renzo… e grazie. Ora chiudiamo. Ciao Gigi".











Gigi Proietti si è spento in una clinica romana dove era ricoverato per problemi cardiaci intorno alle 5.30 del 2 novembre, giorno del suo compleanno. Le sue condizioni si erano aggravate ieri sera e a dare la triste notizia è stata la sua famiglia alle prime luci dell’alba: “Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta. Nelle prossime ore daremo comunicazione delle esequie”.

