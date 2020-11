“Deve chiedere scusa!”. Mattino 5, Federica Panicucci su tutte le furie con il vip. E chiede a Mediaset di intervenire: cosa succede

Non le manda di certo a dire Federica Panicucci che a Mattino Cinque ha molto criticato Francesco Oppini per delle frasi a dir poco offensive. Ma non solo, la conduttrice ha parlato molto anche del bacio tra Adua e Dayane, del capitolo infinito su Elisabetta Gregoraci, ma anche, appunto, delle frasi infelici pronunciate da Francesco Oppini nella casa più spiata d’Italia. Ha parlato di Dayane in termini non proprio idilliaci e si è lasciato sfuggire una frase su Flavia Vento che ha indignato il web. A tal proposito Federica Panicucci è stata molto dura, appoggiando in toto lo sfogo di Alba Parietti sui social: “Alba è stata onesta e lucida”.

Ha detto: "Se ha detto queste cose si deve scusare senza se e senza ma". E come ogni Grande Fratello Vip che si rispetti nel corso della sua messa in onda deve capitare un episodio di bestemmia (e contando Denis Dosio e Paolo Brosio – sì proprio lui – si è già a quota due) e frasi maschiliste come quelle di Francesco Oppini, a rischio squalifica questa sera. Federica Panicucci a Mattino 5 ha condannato le frasi: "Non è un processo a Francesco Oppini, ma alla frase".

















E ancora: "Questa è una cosa che non si può dire. Non si può neanche pensare". Nella scorsa edizione del GF Vip Salvo Veneziano è stato massacrato per ore durante una puntata prima di essere squalificato. Succederà la stessa cosa anche a Francesco Oppini questa sera?























In sua difesa è arrivato l'opinionista Raffaello Tonon che ha voluto spezzare una lancia a suo favore: "Non abbiamo davanti un bullo o un violento. Ha scivolato". Federica Panicucci è sicura che questa sera Alfonso Signorini gli farà notare queste frasi per le quali chiederà scusa. Francesco Mogol azzarda che se dovesse autoescludersi dal GF Vip sarebbe il primo nella storia.

Ahia Oppini, ci hai servito la squalifica su un piatto d’argento.#GFVIP pic.twitter.com/odb6d5zjix — . (@indisguise_A2) November 1, 2020



Ora non si sa bene cosa succederà ad Oppini, di certo le frasi non possono essere interpretate in altro modo, visto che è stato lo stesso ragazzo a contestualizzarle per bene. La vera domanda è: Alfonso Signorini e la produzione del Gf Vip, faranno uscire il ragazzo?

