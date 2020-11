Un colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato e che è destinato a far discutere parecchio. Dopo mesi di assenza, e una relazione molto complicata, torna in studio in un momento difficile segnato dalla scontro tra Gianni Sperti e Aurora Tropea. Per chi non avesse seguito, tutto è nato quando Aurora si è lasciata andare ad una confessione svelando il fidanzamento tra Valentina Autiero e Germano.

La segnalazione di Aurora ha provocato il duro attacco di Gianni contro Aurora contro la quale si sono scagliati anche gli altri protagonisti della trasmissione al punto da aver portato la Tropea a lasciare lo studio nonostante la conoscenza con tre uomini. Il suo, però, non è stato un addio definitivo alla trasmissione perchè come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, è tornata in studio per continuare a conoscere i suoi pretendenti. Continua dopo la foto

















Pretendenti che vedono ingrossare le fila da un pezzo da novanta: Riccardo Guarnieri .L’ex Cavaliere ha deciso di tornare in tv per cercare un nuovo amore dopo la delusione avuta con l’ex Dama e compagna Ida Platano. Riccardo Guarnieri è tornato nella puntata di Uomini e Donne registrata a Roma domenica primo novembre 2020 e che vedremo nei prossimi giorni in onda su Canale 5. Continua dopo la foto















Mentre Riccardo ha scelto di riapparire sul piccolo schermo per il momento Ida è rimasta lontano dalle telecamere. Tornerà presto anche lei per regalarsi una nuova opportunità come deciso da Guarnieri? Di recente, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha negato questa possibilità ma nella vita mai dire mai. Continua dopo la foto











La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano aveva tenuto incollati gli spettatori. La coppia si doveva sposare, ma il matrimonio, a quanto pare, non ci sarà. “Togliere l’anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo l’ennesima discussione al telefono – ha confessato Ida -. I primi venti giorni di convivenza sono andati bene. Poi sono cominciati a riaffiorare i nostri problemi. A oggi Riccardo e io non ci siamo ancora detti ufficialmente “basta”, ma sono due mesi che non ci vediamo e ho capito che probabilmente lui non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno”.

