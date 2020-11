Continua l’avventura dei ‘vipponi’ nella casa del Grande Fratello Vip. Tra liti, abbracci, promesse e risate, i concorrenti trascorrono il tempo cercando di conoscersi e creare delle dinamiche interessanti anche ai fini televisivi. Dall’Aresgate, al coming out pubblico di Gabriel Garko, alla storia finta tra Adua Del Vesco (oggi si fa chiamare con il suo vero nome, Rosalinda), all’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, il reality show continua a intrattenere i telespettatori italiani.

Giorni fa l'ex vippone Fulvio Abbate aveva raccontato dei momenti di preghiera organizzati da Elisabetta Gregoraci. "Nel caso ai più fosse sfuggito, – si leggeva nel suo articolo per Dagospia – si sappia che al "Grande Fratello Vip" si prega con trasporto e cristiana convinzione, forse anche olistica, diportistica. Accade a notte inoltrata, prima che le luci della Casa siano spente dall'Entità che governa il Gioco".

















Al gruppetto si è aggiunto Paolo Brosio, ultimo entrato nella casa che già rischia di uscire a causa di una bestemmia. La scorsa notte i fedeli si sono riuniti in preghiera ma c'è stato qualcosa che ha infastidito gli altri inquilini. Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini, già a letto, hanno iniziato a sentire le voci, provenienti da un'altra stanza, degli altri concorrenti intenti a pregare.















Una preghiera urlata, con le voci di Paolo Brosio e Patrizia De Blanck che riecheggiavano per tutta casa disturbando gli altri inquilini. I tre sono rimasti increduli da quanto accaduto, e Stefania Orlando ha sottolineato come tutta la scena sembrasse solo una spettacolarizzazione della preghiera,

"Ma cosa stanno facendo? cantano? Ste cose così no è. – ha detto la Orlando – Spettacolarizzare così non mi piace. Bisogna avere rispetto per tutte le altre confessioni e fedi. Non mi piace proprio. Io porto rispetto, però non è uno spettacolo dai. Io adesso glielo vado a dire. Urlare così… non è che stiamo cantando Maracaibo".









Bravissima Stefania a voler fare il cazziatone notturno. Sembra stiano spettacolarizzando la preghiera. #GFVIP pic.twitter.com/oT71ODX15v — Trash Italiano (@trash_italiano) November 2, 2020

Stefania Orlando: “urlare così, non è che stiamo cantando Maracaibo”#GFVIP pic.twitter.com/86NbapnYgM — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) November 2, 2020

La conduttrice si è alzata per andare a placare gli animi cattolici dei due, ma Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Maria Teresa l’hanno fermata: “No Stefania fermati non lo fare. Stefy lascia stare. Lui è appena arrivato diamogli tregua un attimo“.

