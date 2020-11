Da Uomini e Donne a L’Allieva, nel cast della fiction Rai sbarca l’ex volto del Trono Over

Un viso nuovo fa capolino nel cast della terza stagione de L’Allieva, un volto che arriva direttamente dalla curva di Uomini e Donne. Ovviamente stiamo parlando di Gianluca Scuotto, il personal trainer napoletano di 46 anni che solo due stagioni fa è stato fra i protagonisti del Trono Over. Corteggiatore conteso fra Cristina Incorvaia e Roberta Di Padua.

Una volta spostato in archivio il programma di Maria De Filippi, Gianluca Scuotto si è lanciato nel mondo della recitazione. Nessuno si era ancora accorto di questo plot twist nella carriera di Scuotto, ma proprio durante le puntate de L’Allieva 3, mandate in onda nella serata di ieri, 1 Novembre, su Rai Uno, è apparso bello tronfio al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. (Continua dopo le foto)





























Quello ne fiction L’Allieva 3 non è che uno piccolo ruolo, che però non va sottovalutato, anzi, che va necessariamente aggiunto al ghiotto curriculum di Gianluca Scuotto. Oltre a L’Allieva 3, difatti, lo abbiamo visto recitare anche in Un Posto Al Sole, nel ruolo di Luigi Apicella, e nei film Hope e Finché vita non ci separi. Per le nuove puntate appena andate in onda, si è susseguita grossa trepidazione tra i fan. La Gazzola ha sciolto ogni dubbio pubblicando su Instagram la foto del copione de L’allieva 3 su cui si legge il titolo dell’opera della scrittrice ‘Arabesque’. (Continua dopo le foto)









La foto è accompagnata da una breve didascalia: “Qui si lavora ma ci si diverte”. Qualche tempo fa disse: “La serie ha avuto il successo che si aspettavano e quindi ci sono buone possibilità che ci possa essere la terza stagione. Il successo è arrivato e aspettiamo pazientemente tutti – compresi noi attori che non lo scopriamo molto prima di voi – di ottenere qualche notizia da mamma Rai. Io la farei, seguendo la trama dei libri, nella terza stagione a Marco potrebbero succedere cose molto interessanti”.

