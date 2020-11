“Maria io me ne vado, lascio il programma”. UeD, Valentina Autiero molla tutto. Quello che ha visto per lei è troppo

Niente da fare per Valentina Autiero, la pressione della tv forse è troppo per lei (come biasimarla tra l’altro). Succederà un po’ di tutto durante la prossima puntata di Uomini e Donne, la settimana, è il caso di dirlo, parte col piede giusto… o sbagliato. Al centro dell’appuntamento del lunedì ci sarà infatti Valentina Autiero che nelle scorse puntate aveva ammesso di essere molto felice per come stanno andando le cose con Germano a Uomini e Donne.

Per chi non lo sapesse, Valentina e Germano avrebbero condiviso un weekend d'amore e la coppia si sarebbe data l'esclusiva. L'attacco di Aurora della scorsa puntata del Trono Over avrebbe però finito per destabilizzare il cavaliere. Oggi a Uomini e Donne Germano racconterà che con Valentina Autiero c'è una bella alchimia, ma dal punto di vista mentale non sarebbe ancora convinto al 100% della dama. Insomma, all'attrazione fisica non sarebbe affiancata a quella intellettiva e Germano sottolineerà di non essere innamorato della 40enne.































Non l'ha presa bene Valentina Autiero che è scoppiata a piangere nello studio. Le parole di Germano a Uomini e Donne trafiggeranno come una spada Valentina Autiero che non riuscirà a nascondere la sua delusione e scoppierà in lacrime. Valentina Autiero lascerà il Trono Over.









La dama di Anzio, in lacrime per una segnalazione anche nell'ultima puntata, pensava di aver trovato l'uomo gusto per lei e dovrà mandare giù un altro boccone amaro. Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Germano seguirà Valentina dietro le quinte del programma per rincuorarla. La coppia rientrerà poi in studio e Germano dichiarerà di volere lasciare il programma con lei.



Ma non è finita perché le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che Valentina Autiero rifiuterà inizialmente di lasciare il programma in questo modo con Germano. La ragazza infatti vedrà nel gesto del cavaliere una forzatura. Sarà però Maria De Filippi a farle cambiare idea e spingerla a buttarsi. Che succederà poi?

