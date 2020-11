Ancora polemiche al Grande Fratello Vip. Ancora una volta per una frase decisamente fuori luogo. E, ancora una volta, c’è Dayane Mello di mezzo. Dopo la sparata di Mario Balotelli, stavolta è Francesco Oppini a stupire tutti con parole davvero imbarazzanti. Il video, su Twitter, sta facendo il giro del web e le reazioni dei fan sono spesso molto negative. Protagonisti sono Francesco Oppini e Tommaso Zorzi che stanno parlando di Dayane Mello.

Non si capisce bene il contenuto della discussione, fatto sta che ad un certo punto Oppini esclama: "Se Dayane va a Verona i miei amici la violentano…". Ovviamente la frase ha fatto scalpore e molti chiedono l'eliminazione di Oppini che, a dire il vero, già in altre occasioni aveva stupito tutti con parole o atteggiamenti sopra le righe. Stavolta Francesco sembra rendersi conto di averla detta grossa e subito dopo aggiunge: "Nel senso buono eh…".















Detto che non si capisce cosa possa esserci di buono in una frase così scioccante ecco che molti telespettatori si sono infuriati e hanno chiesto l'eliminazione di Francesco Oppini. C'è chi attacca: "Una frase vergognosa", chi, come detto, sottolinea: "Da squalifica". In pochi prendono le difese di Oppini: "Con tutte le cose gravi dette dalla contessa, una frase detta male può capitare". Poi c'è anche un giallo: il video viene cancellato e la ragazza che lo aveva pubblicato insultata. Così un altro utente riprende il tweet e invita a condividere.















Evidentemente certe uscita di Oppini non sono gradite. Tanto che c'è chi ha pubblicato, sempre su Twitter, un video con varie situazioni in cui il figlio di Alba Parietti, si mette in mostra per atteggiamenti o parole un po' sopra le righe. In un video fa allusioni a pratiche sessuali, sempre riferite a Dayane: "Tu non ingoli?". Poi, ancora una volta con Dayane, la invita a passare "una serata diversa" e la spinge sul letto dove sono sdraiati altri due concorrenti.









Ora non resta che attendere se il Grande Fratello prenderà provvedimenti. Certo che, a vedere il comportamento degli autori in altre situazioni, leggi le parole usate in più di un’occasione dalla contessa De Blanck, pare che Oppini possa dormire sonni tranquilli. Rimane però il fatto che la frase su Dayane sia stata di cattivo, anz cattivissimo gusto.

