Un momento di grande commozione è stato vissuto nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. La sorella di Sofia Loren, nonché madre di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone, ha inviato un videomessaggio dedicato alla figlia che Milly Carlucci ha mandato in onda soprendendo tutti. Ovviamente la più colpita di tutti è stata Alessandra, che di certo non si aspettava una cosa del genere nel mezzo della trasmissione, e si è commossa.

Nel video Maria ha parole dolci per la figlia Alessandra, definita "figlia e primo grande amore". Malata di Alzheimer ma ancora in buone condizioni, l'ultima volta che avevamo visto la sorella minore di Sofia Loren in tv era stat0 a Live – Non è la D'Urso, quando era comparsa in un video accompagnato dalle parole della figlia: "Sta benissimo, però con il passare degli anni è inevitabile che abbia accusato delle debolezze emotive come capita a tutte le persone anziane".















Stavolta il palcoscenico è quello di Ballando con le Stelle, dove sia Alessandra che Milly Carlucci si sono commosse subito dopo le immagini di Maria Scicolone mandate in onda: "Ognuna si commuove per la propria madre" le parole della conduttrice. E dire che non era un momento semplice per Alessandra che, proprio pochi istanti prima, se l'era presa con Selvaggia Lucarelli, tanto per cambiare. Quest'ultima, infatti, aveva da poco giudicato, non positivamente, la sua performance con Maykel Fonts.















A difendere l'energica Alessandra Mussolini ci ha pensato l'ambasciatrice del pubblico Rossella Erra che ha accusato Selvaggia di essere prevenuta nei confronti dell'ex europarlamentare. Proprio con la Lucarelli c'era stata poco prima un'altra polemica, legata alle parole di Alessandra Mussolini che sosteneva di non poter vivere senza il marito e che le donne per amore sopportano molte sofferenze. "Non facciamo passare questo messaggio della donna che deve soffrire. Le donne sono autonome" le parole di Selvaggia.









Stessa critica è giunta anche da Roberta Bruzzone che ha ritenuto le dichiarazioni di Alessandra anacronistiche. Questa si è difesa dicendo che stava parlando di sentimenti, e dunque era rimasta basita da tali attacchi: “Non mi ha capita lei e non mi ha capita Roberta Bruzzone”. Per fortuna che, in soccorso di Alessandra, sono giunte le parole, dolcissime, della madre Maria Scicolone. Qui nessuna polemica, solo tanta commozione.

