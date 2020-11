“Cicciona!”. Guillermo Mariotto esagera e in studio scoppia la lite: Ballando con le stella nella bufera

Ballando con le stelle, una puntata e tante tensioni in studio. Un momento televisivo che diventerà indimenticabile. La lite in diretta tra Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli fa il giro del web in poche ore. Un’espressione imbarazzante mossa nei confronti di una componente del cast e in breve tempo in studio si scatena il caos. Scopriamo nel dettagli oconsa è successo.

Tutto avrebbe avuto inizio qualche giorno fa quando Guillermo Mariotto, trovandosi ospite di Storie Italiane, avrebbe affermato: “Avevo promesso alla ciccion… avevo promesso a… come si chiama quella vestita tutta di strass, che sta di fronte a me, alla signora Rossella che non davo 0”. La rappresentante del pubblico Rossella Erra è stata tirata in ballo così, suscitando inevitabili conseguenze. (Continua a leggere dopo la foto).















Non poteva tenersela per sè Rossella Erra che ha così replicato davanti a tutto lo studio di Ballando: “Volevo dire a Mariotto che la sua cicciona preferita è seduta davanti a lui. Ma dovrebbe comprarsi uno specchio, dal momento che lui è curvy come me”. La frase avrebbe trainato anche la reazione di Selvaggia Lucarelli, giurato sempre pronta a dire la sua senza troppi giri di parole. (Continua a leggere dopo la foto).















Lui ha sbagliato, ma non si replica al body shaming con altro body shaming, stai sbagliando”, ha affermato la Lucarelli. Anche in tal caso, il botta e risposta non poteva essere evitato. Ha replicato la Erra: “Se parli così Selvaggia, non fai un favore alle donne. Non tutte la prendono come me”. E i toni questa volta si sono decisamente accesi, perchè la Erra è apparsa furiosa. (Continua a leggere dopo le foto).









Non poteva esimersi dal confronto la padrona di casa Milly Carlucci, che con diplomazia ed eleganza ha provato a ripristinare ordine nello studio: “Signori è Halloween, facciamo un sorriso”. Gli animi si sono quietati, ma l’accaduto ha suscitato anche sul web un vivo dibattito sul tema. E voi cosa pensate?

“Me ne vado”. Terremoto in arrivo al GF Vip, Elisabetta Gregoraci con le valigie in mano