Non ha resistito Paolo Brosio e, appena entrato nella casa del grande fratello ha raccontato cosa sta succedendo fuori le mura blindate del Grande Fratello. Prima aveva parlato dei tamponi, giudicati inattendibili. “Non ci credo, sono troppo felice – ha detto prima di entrare nella casa – il peggio è passato, ora per me è il momento di tornare alla vita e al lavoro”.

“Io sono l’uomo più tamponato d’Italia. Ne ho fatti 39”, aveva svelato il giornalista e scrittore durante Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Una volta entrato, Brosio ha potuto abbracciare i suoi nuovi coinquilini: “Vi ho seguito in tutti questi giorni”, ha detto entrando in Casa. Continua dopo la foto















Poi ha aggiunto: Sono stato 29 giorni perché non mi venivano 2 tamponi negativi. Adesso ce ne vuole uno solo, basta quello. Quindi vuol dire che questa storia dei tamponi…c’è qualcosa che non va. Non sono attendibili e poi se ti viene”, ha detto Brosio ai vipponi. Continua dopo la foto















Poi, un’altra bomba: Paolo Brosio si è lasciato sfuggire che la produzione del reality ha deciso di prolungare il gioco ben oltre Natale (al momento la chiusura della trasmissione è prevista per febbraio 2021). L’esternazione non è affatto stata presa bene da Elisabetta Gregoraci. “No, io sono mamma e devo tornare a casa. Io vado via prima, Natale lo devo passare con mio figlio”, ha chiosato l’ex moglie di Flavio Briatore. Continua dopo la foto















Gli autori del GF Vip hanno prontamente richiamato il giornalista, ma ormai il ‘sasso’ era stato lanciato, con tanto di reazioni degli inquilini. Tommaso Zorzi non ha trovato per nulla convincenti i ragionamenti di Brosio. “Se iniziamo col negazionismo…”, ha tuonato, visibilmente contrariato. A ruota è giunto il commento di Stefania Orlando che ha invitato la produzione del programma Mediaset ad intervenire.

Ultimo spoiler di Brosio, forse il meno ‘grave, quello relativo ad Alvaro Morata. Il calciatore nelle scorse settimane ha fatto ritorno a Torino, sponda Juventus, squadra in cui già aveva militato in passato. L’informazione di calcio mercato è stata riferita a Francesco Oppini, che è assai interessato alle vicende del mondo del pallone essendo un telecronista sportivo dell’emittente 7 Gold.

