“Ma lo hai fatto davvero?!”. Tu sì que vales, Teo Mammuccari allibito per il gesto choc di Rudy Zerbi: “Ma che c’è di male scusa?”

Una grande puntata quella di ieri sera di Tu sì que vales può che come sappiamo, dopo la mezzanotte si trasforma perché può permettersi di far mandare in onda esibizioni piccanti e soprattutto anticonvenzionali: ne sono un esempio l’atleta contorsionista esibitarsi sopra il corpo disteso di Rudy Zerbi oltre al pittore che ha dipinto il suo volto con i genitali. Questa sera è tornato una vecchia conoscenza: un mimo con una protuberanza molto evidente là dove l’occhio di Zerbi cade spesso e volentieri.

Volendo togliersi ogni dubbio, il giudice, con il favore del buio in studio, ha voluto testare con mano. Teo Mammucari spiazzato: “Ma hai messo la mano sul serio?! Sei scemo”. Vecchia conoscenza di Tu sì que vales, il mimo dotato di una protuberanza decisamente ingombrante è tornato facendo riaccendere subito la curiosità in Rudy Zerbi, che questa volta ha voluto togliersi ogni dubbio. (Continua a leggere dopo la foto)















“Certo che ho toccato, cosa c’è di male?”, ha esclamato lui dopo il buio in studio (in realtà non è successo nulla, come hanno testimoniato le telecamere). Prima di questo Gerry Scotti se n’è uscito con un “Vuoi alzare le mani? Sei uno zozzone”. Dopo la Belen Rodriguez arrabbiata c’è stato anche spazio per i concorrenti dediti a esibizioni estreme con ganci, ami e quant’altro. (Continua a leggere dopo la foto)















Maria De Filippi si è rifiutata di partecipare al gioco del concorrente di Tu sì que vales il quale, con un amo in bocca, ha chiesto a Sabrina Ferilli di indicare i giudici che avrebbero dovuto tirare con forza i fili che avevano in mano (per fortuna l’ultimo filo, quello a cui era attaccato l’amo, era proprio quello di Maria De Filippi). (Continua a leggere dopo la foto)











E nell’eterna lotta tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle, ieri sera ha vinto proprio il programma di Maria De Filippi e Belen.. Entrambe bravissime!

