Niente da fare per Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che lasciano momentaneamente Ballando con le Stelle. La coppia formata dalla presentatrice Rai e dal ballerino ha deciso di non continuare la gara per via dei problemi alla caviglia della piemontese. Un dramma per Elisa che in due settimane non è riuscita a riprendersi completamente. Per rispetto degli altri concorrenti in gara, Elisa e Raimondo hanno scelto di autoeliminarsi e di tentare poi la strada del ripescaggio insieme alle altre coppie eliminate.

Prima della finale, una delle coppie eliminate avrà la possibilità di rientrare in gioco. Tra i vari eliminati ci saranno pure la Isoardi e Todaro che hanno deciso di abbandonare la trasmissione in attesa di tempi migliori. Una decisione che ha stupito tutti ma che è stata accolta positivamente dalla giuria. In particolare da Selvaggia Lucarelli, che ha osservato la difficoltà nel votare una coreografia a metà.















"Diamo voti per il potenziale ma non per quello che effettivamente fate quindi con questa decisione ci togliete dall'imbarazzo", ha rimarcato Selvaggia Lucarelli, che ha sempre appoggiato Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Indubbiamente una delle coppie più seguite e apprezzate di quest'edizione, anche per via della presunta liaison sentimentale.















Come sappiamo, le altre coppie eliminate da Ballando con le Stelle sono: Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Antonio Mara Catalani e Tove Villfor, Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Da settimane si parla di un presunto flirt tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.











Entrambi hanno negato un coinvolgimento amoroso ma l’ex Miss Cinema non ha escluso niente per il futuro. Del resto Elisa è single da tempo: dopo la chiacchierata liaison con Matteo Salvini ha avuto una relazione con il produttore Alessandro. Raimondo si è invece separato dalla collega Francesca Tocca, professionista di Amici, un anno fa.

