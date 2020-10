Silvia Toffanin non regge l’emozione e scoppia in lacrime a Verissimo

Momenti di fortissima commozione nella puntata del 31 ottobre di ‘Verissimo’. Nonostante la padrona di casa sia stata colpita da un lutto recentissimo, con la scomparsa della mamma Gemma Parison, è voluta essere presente ed ha lavorato regolarmente. La donna è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita personale e, durante l’intervista fatta alla collega Michelle Hunziker, si è commossa. Ed è stata proprio l’ex moglie di Eros Ramazzotti a farla piangere.

Infatti, la Hunziker verso la fine della sua conversazione con Silvia, le ha manifestato tutta la sua vicinanza. Inevitabilmente la commozione l’ha fatta da protagonista. Questo quanto detto dalla Hunziker: “Avevo promesso di non piangere. Non è tanto per i filmati, ma perché sono tua amica. Senti Silvia, io ti voglio un bene dell’anima e so che per te questa puntata è difficilissima. Voglio dirti che ti sono veramente vicina. Ti voglio tanto bene”. E la Toffanin ha risposto. (Continua dopo la foto)















Visibilmente in lacrime, la dolce metà di Pier Silvio Berlusconi ha detto a Michelle: “Ti voglio bene”. La stessa pagina ufficiale di ‘Verissimo’ ha espresso la sua vicinanza alla conduttrice televisiva: “Un grande abbraccio da tutti noi di Verissimo alla nostra Silvia per la perdita della sua amata mamma Gemma”. Momento dunque molto duro per la presentatrice Mediaset, ma la sua grande professionalità ha prevalso ed ha voluto rispettare gli impegni lavorativo nonostante il dolore. (Continua dopo la foto)















Della madre si sapeva poco, tranne che lavorasse come bidella. A proposito della sua famiglia, tempo fa Silvia Toffanin disse: “Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello. In paese usava che i ragazzi, le comitive di amici citofonassero per dirti ‘scendi’. Rispondeva mio padre e ogni volta ‘Silvia non c’è’. Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca”. (Continua dopo la foto)









E poi: “Potevo andare in discoteca a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì”. La conoscenza e la relazione con Pier Silvio è avvenuta nel 2002; nel 2010 è nato Lorenzo Mattia e nel 2015 la secondogenita Sofia Valentina. In questi giorni invece sta affrontando una delle prove più dure della sua vita.

