Novità al ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver abbandonato momentaneamente la Casa, il concorrente Andrea Zelletta ha potuto nuovamente varcare la porta rossa e riabbracciare i compagni di avventura. Tutto è successo nel primo pomeriggio di sabato 31 ottobre e gli altri inquilini non hanno potuto fare altro che festeggiare l’evento. Il suo ingresso è avvenuto precisamente dalla Mystery Room e, quando tutti gli altri lo hanno visto, si sono messi a correre verso di lui per abbracciarlo.

Praticamente tutti hanno manifestato entusiasmo e felicità, ma è stato soprattutto il fratello di Mario Balotelli, Enock, ad esultare fortissimo. Infatti, si è buttato addosso a lui saltandogli sul collo. Gli altri protagonisti del reality show di Alfonso Signorini si chiedevano cosa fosse successo da tantissime ore, ma nessuno aveva dato risposte. Silenzio assoluto da parte della produzione e comunque nemmeno Zelletta ha potuto fornire tutte le spiegazioni che si aspettavano. (Continua dopo la foto)















In queste ultime lunghissime 48 ore è stato trasferito in una struttura, situata nelle vicinanze della Casa. Non gli è stata data la possibilità di seguire in diretta la puntata del programma in onda su Canale 5, infatti non era a conoscenza nemmeno del nome dell’eliminato (Guenda Goria). Era arrivato un vero e proprio divieto da parte del reality. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha potuto dire poche cose, visto che gli è stato detto di non rivelare i motivi del suo momentaneo abbandono. (Continua dopo la foto)















Andrea ha aggiunto che gli è stato offerto esclusivamente un libro da leggere. Queste le sue affermazioni: “Sì, sto bene. Ho risolto tutto, sì. Non posso dire niente”. Ha comunque ammesso di aver sentito una grossa mancanza. Poi ha ancora detto: “Io sto bene, sono stati due giorni molto lunghi. Due giorni brutti, bruttissimi. Appena sono uscito mi sono ca..to sotto. Sì, era una roba su di me. Ma tutto ok. Era una cosa di salute. Ho avuto paura all’inizio”. E c’è chi ipotizza qualcosa. (Continua dopo la foto)









Nel momento in cui Zelletta ha confidato di aver avuto paura, Elisabetta Gregoraci ha esclamato che ci sta “visto che nei hai fatti tre”. Il pensiero è subito andato al tampone e quindi al sospetto che avesse contratto il coronavirus. Adua Del Vesco ha dichiarato: “Ma era impossibile”. Non ci sono conferme, ma questa ipotesi sta prendendo corpo in queste ore. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori spiegazioni.

