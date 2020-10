Emma a dir poco pazzesca per il primo live show di X Factor. Nelle scorse settimane, durante le audizioni e i boot camp la cantante e quest’anno per la prima volta giudice nel talent di Sky (insieme a Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton) aveva già incantato il pubblico con look stratosferici, ma l’altra sera ha davvero fatto centro.

Parliamo sempre di capi super griffati e dunque tutto fuorché economici. Giovedì scorso, nella puntata in cui si sono delineate le squadre di questa 14esima edizione di X Factor, Emma aveva subito catturato l’attenzione delle fashion addicted con il suo completo che fa parte della collezione California Sky di Fendi, la linea effetto cartoon firmata in collaborazione con Joshua Vides. (Continua dopo la foto)















Ovvero un cardigan oversize e una pencil skirt abbinata, entrambi in bianco con i bordi 3D e le cuciture a contrasto in nero. Sicuramente un completo molto particolare e non solo per il prezzo, decisamente proibitivo per molte. Il costo del maglione si aggira intorno ai 2.800 euro, la gonna invece vale 980 euro, per un totale di 3.780 euro. (Continua dopo la foto)















Insomma, una cifra importante per un cardigan e gonna che non certo si usano tutti i giorni… Ma d’altronde se non li sfoggia lei chi sennò? Ma per la prima puntata del live Emma Marrone ha osato in fatto di lusso. Questa volta si è presentata sul palco con dei capi della collezione Pre-Fall 2020 di Gucci. Nel dettaglio ha scelto dei pantaloni a vita alta a zampa in lamé giallo decorati con l’iconica doppia G tono su tono che valgono 1.100 euro abbinati a una cintura in pelle nera e a una camicia in velluto nero iridescente da 1.500 euro. (Continua dopo le foto)











A completare l’outfit dei sandali con il tacco alto in argento (modello da 750 euro) e ha lasciato il reggiseno logato e trasparente a vista (l’intero set di lingerie in tulle costa 790 euro). E poi i gioielli: dagli anelli con le lettere in argento che riproducono il suo nome (ognuno costa 390 euro), orecchini pendenti tempestati di cristallo che bucano lo schermo (prezzo 950 euro). Calcolatrice alla mano, tutto il look vale quasi 7mila euro. 6.650 euro per la precisione. Chissà che sfoggerà la settimana prossima…

