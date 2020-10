“Ci ha provato pure con me”. Patrizia De Blanck, bomba in diretta al GF Vip. E lui conferma

Puntata piena di colpi di scena quella di ieri sera del Grande Fratello Vip. Come quello che ha visto protagonisti Amedeo Goria, papà di Guenda, e Patrizia De Blanck. Già qualche giorno fa la contessa aveva detto a Maria Teresa Ruta che il suo ex marito ci aveva provato con lei. “Io lo conosco, ci ha provato con me, voleva portarmi a casa sua, eravamo seduti vicini durante una cena. Ma chi se lo fila. Poverino molto simpatico, ma non c’era trippa per gatti. Non so se all’epoca era ancora sposato con te o se già vi eravate separati”, ha detto Patrizia.

E ieri durante la puntata c’è stato un confronto tra Goria e la De Blanck: “La contessa è ancoar una bella donna, anni fa era ancora più seducente, quindi non escludo di averci in qualche modo provato, poi lei era molto simpatica”, ha detto Goria. Patrizia, 80 anni tra pochi giorni, ha anche rivelato che il giornalista sarebbe noto per sue doti amatorie. “Una mia amica mi ha detto che lui a letto è pazzesco, che tr…a benissimo e che ha tremila fantasie di tutti i generi. È noto lui per questo”. (Continua dopo la foto)















In studio si sono vissuti attimi di ilarità quando è venuto fuori l’episodio tra Amedeo e Patrizia. Gli opinionisti si sono scatenati e non sono mancare le battute piccanti su Amedeo Goria, ritenuto un donnaiolo anche da Pupo e Antonella Elia. Un siparietto – che ha spinto Signorini a gettarsi anche a terra e Amedeo a coprirsi il volto – molto imbarazzante per Guenda che è apparsa a disagio davanti a quelle battute sul padre. (Continua dopo la foto)















Amedeo Goria si è anche chiarito con la figlia Guenda dopo averla definita “bipolare”. Maria Teresa Ruta si era infuriata tantissimo per le frasi dell’ex marito: “Sono stato frainteso. Ho trascurato i miei figli. Guenda è troppo intelligente per non aver dato il giusto significato alle parole scambiate con un giornalista. Ho detto tante altre cose tutte di stima. Lo sai che sono un provocatore e in un’intervista ho solo detto anche anche Guenda ha il suo caratterino e due lati. Da un lato è dolce dall’altro è tenace, forte e decisa. Quando incontra me a volte bisticciamo, ma sai quanto li amo. Mi dispiace sia stato frainteso”. (Continua dopo la foto)









Prima del chiarimento, Alfonso Signorini aveva mandato in onda dei filmati in cui Maria Teresa e Guenda parlavano di Amedeo che è solito cambiare spesso donna e anche che avrebbe avuto delle relazioni con donne di 20 anni più giovani. In salotto, dopo aver raggiunto sua madre, Guenda conferma le rivelazioni della madre sulla vita sentimentale di Amedeo.

