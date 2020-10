“Non doveva farlo!”. Amadeus, scoppia subito la polemica: interviene anche la moglie Giovanna

Amadeus al centro della polemica. In seguito alla conferenza stampa che si è tenuta il 27 ottobre, Amadeus avrebbe rivelato cast e data della 71esima edizione del Festival della musica italiana. Ma la decisione presa dai vertici Rai non sembra essere stata accolta di buon grado dal pubblico italiano. Il secondo episodio “Doc nelle tue mani” ha subito uno slittamento per cedere il posto a AmaSanremo.

Sanremo partirà nel mese di marzo, dal 2 al 6. Lo ha confermato il conduttore in persona: "Non stiamo pensando ai problemi causati dal Covid ma pensiamo solo a portare il meglio all'Ariston. […] Noi stiamo lavorando per fare il Festival dal 2 al 6 marzo. A gennaio, valuteremo la situazione. Adesso è prematuro parlarne. Sarà un Sanremo di positività, di gioia e di rinascita. Non sarà un Sanremo dimesso".















E adesso si fa largo anche lo show condotto da Amadeus per scegliere le Nuove Proposte da portare all'edizione 2021. Una decisione che andrebbe a cancellare l'appuntamento sempre molto atteso con Luca Argentero. E il pubblico non sembra aver preso molto bene la decisione Rai, al punto da fare intervenire persino la moglie del conduttore. Tanti i commenti da parte dei telespettatori, che hanno richiesto una pronta risposta.















Tra i commenti si legge: "Siete simpatici, ma il giovedì era di Doc", "Mi ha irritato assai vedere solo un'ora di puntata". Non ha potuto tacere Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: "Non decide Amadeus il giorno del programma, mi dispiace". L'acceso dibattito è avvenuto proprio in seguito alla condivisione del post che aveva visto Amadeus presentare a tutti il logo ufficiale dello show.









#amaegio 🌶 Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus) in data: 29 Ott 2020 alle ore 4:49 PDT

Ma il palinsesto televisivo vedrebbe ancor qualche piccolo cambiamento. Il lunedì, ad esempio, tutti sintonizzati su “Gli orologi del diavolo” con Beppe Fiorello. Rimane confermata la Champions di martedì e “Ulisse Il piacere della scoperta” con Alberto Angela di mercoledì. Il fine settimana la sfida si accende tra Tale e Quale Show e il GF Vip, imperdibili ogni venerdì sera fino al 20 novembre.

