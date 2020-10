Ancora duri attacchi nei confronti di Elisabetta Gregoraci nella puntata del 30 ottobre. In un primo momento la donna ha avuto un’accesa discussione con Stefania Orlando, visto che quest’ultima nei giorni scorsi ha invitato Pierpaolo Pretelli a ragionare di più perché i sentimenti della gieffina potrebbero non essere veri. La Orlando è stata netta e ha parlato di gesto stucchevole per quanto riguarda il lancio del palloncino. Ma l’ex moglie di Flavio Briatore si è infastidita.

Ha esclamato più volte "che tristezza", ma Stefania ha confermato la sua teoria, secondo la quale il giovane prova davvero qualcosa verso di lei, ma è la Gregoraci a non avere lo stesso interesse. Quest'ultima ha affermato precisamente: "Tristissimo quello che ha detto, non ho bisogno di fare strategia. A te ti rode, ma perché ti deve dare così fastidio. Ti stai arrampicando sugli specchi". Il padrone di casa Alfonso Signorini ha voluto anche ascoltare il parere di Dayane Mello.















La ragazza si è soffermata a dire che da quando Pretelli ha cominciato ad aumentare la sua frequentazione con Elisabetta, ha iniziato ad avere pochi rapporti con gli altri. E la conduttrice televisiva ha replicato: "Pensa che io e Pierpaolo non ci ritagliamo mai del tempo da soli se non la notte, quando tutti dormono, proprio per evitare questa cosa. Comunque non abbiamo una storia io e Pierpaolo". Ma l'attacco più duro è arrivato da parte dell'opinionista del 'GF Vip', Antonella Elia.















Antonella ha quindi esclamato: "Io sono allibita. Ti ho vista strusciarti contro quel pover'uomo, tipo una gatta in calore. Ah, è troppo? Tipo una gatta innamorata, scusa mi sono confusa. Tu sporgevi la parte inferiore del tuo corpo e lui appoggiava l'altra parte. Non so se mi sono spiegata". Signorini non si è poi dato per vinto e ha cercato in tutti i modi di far esprimere maggiormente Elisabetta sul legame con Pierpaolo. E alla fine la showgirl ha dato qualche dettaglio in più.









L’ex coniuge dell’imprenditore Briatore ha concluso: “C’è qualcosa sicuramente, ma si dovrà vedere fuori da qui per varie situazioni. C’è molta complicità, quando saremo fuori da qui vedremo”. Dunque, non ha chiuso le porte ad una possibile conoscenza che vada oltre la semplice amicizia. Intanto, però nella Casa la tensione si sta facendo sempre più alta e non sapremmo cosa potrà succedere nei prossimi giorni.

